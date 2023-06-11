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В уряді планують спростити процедуру отримання субсидії

11 червня 2023 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В уряді планують спростити процедуру отримання субсидії
Літня пара рахує на калькуляторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністрка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд планує спростити процедуру, за допомогою якої громадяни України можуть отримати субсидію. Тепер потрібна лише коротка заявка та інформація про склад родини, щоб отримати кошти.

Про це міністрка розповіла в ефірі телемарафону.

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Оксана Жолнович зазначила, що тепер потрібно лише подати коротку заявку та інформацію про склад родини, щоб можна було отримати кошти, а Міністерство самостійно збиратиме всі необхідні дані.

"У Пенсійному фонді заведено акаунти чи особисті кабінети для всіх надавачів послуг. Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою по надавачах, реєструючи проактивно надавачів послуг", — заявила міністрка.

Субсидії в Україні

Нагадаємо, що українцям, котрі не в змозі самостійно оплачувати повну суму за житлово-комунальні послуги, надають допомогу у вигляді субсидії. Проте деякі громадяни муситимуть повернути частину одержаних коштів.

Також ми писали, що в Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі призначення допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг в неопалювальний сезон року. Заяви приймають до кінця червня 2023 року.

Додамо, що фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли про варіанти отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Кошти нараховують двома способами.

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