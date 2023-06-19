ПриватБанк готовит изменения в валютных операциях

Отделение финучреждения ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении операций с наличной валютой в терминальной сети.

Об этом проинформировали в пресс-центре финучреждения.

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Операции с наличными в терминалах

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк планирует возобновить прием долларов и евро в своих терминалах. Такая услуга станет доступна с 22 июня этого года.

В начале июня в банке заявили о том, что терминалы самообслуживания больше не будут принимать наличную валюту. Руководство банка решило приостановить обслуживание таких транзакций. Пополнять валютные счета и совершать другие валютные операции можно было только в кассах отделений банка.

Такое решение было принято из-за роста операций с изношенными и старыми банкнотами, которые клиенты вносили в терминалы, и проблем с их приемом.

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Ранее сообщалось, что украинцам в мобильном приложении "Приват24" станет доступна важная услуга. В обновленной версии приложения появилось единственное меню "Коммуникации".

Также мы писали, что ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.