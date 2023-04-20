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Правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали клієнтів ПриватБанку на 2 млн грн

20 квітня 2023 13:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк повідомив про викриття шахраїв — клієнти банку втратили 2 млн грн
Платіжна картка ПриватБанку. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Ошукували українців за допомогою фішингу.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Деталі

Силовики затримали членів двох злочинних угрупувань, які займались шахрайством.

За версією слідства, затримані створювали фішингові посилання, які копіювали інтерфейс сторінок онлайн-банкінгів, порталів платформ оголошень, інтернет-магазинів та розсилали в месенджерах посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар.

Користувачі, ввівши дані на фішингових сайтах, втрачали гроші з карток, адже вся інформація потрапляла до рук шахраїв. Кошти виводили за допомогою платіжних систем на підконтрольні рахунки.

Від протиправних дій постраждала щонайменше тисяча осіб, втративши сукупно понад 2 мільйонів гривень.

"Відкрито кримінальні провадження та повідомлено про підозру п'яти членам злочинної організації та організованої групи, трьох з яких затримано. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні банку.

ПриватБанк нагадує, що варто користуватися лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, потрібно перевіряти правильність назви сайтів, де потрібно вводити персональні дані.

Більше про проблеми з банками

Раніше ми писали, що в Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.

Також ми писали, що ПриватБанк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.

Ще клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.

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