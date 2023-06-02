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Валютные операции в ПриватБанке: украинцев предупредили о важных изменениях

2 июня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк приостановил некоторые валютные операции
Отделение финучреждения ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном ПриватБанке предупредили украинцев об изменениях в работе терминалов самообслуживания. Операции с наличной валютой в терминальной сети больше невозможны.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

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Подробности

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Олега Серги, терминалы самообслуживания больше не принимают наличные доллары и евро. Руководство банка приняло решение приостановить обслуживание таких транзакций. Пополнить валютные счета и другие валютные операции можно только в кассах отделений банка.

В то же время, что явилось причиной сворачивания такой услуги, представитель банка не уточнил. Как пишут СМИ, ссылаясь на источники в ПриватБанке, такое решение приняли из-за увеличения операций с изношенными и старыми банкнотами, которые клиенты вносили в терминалы.

Спикер не уточнил, когда возобновят прием наличного доллара/евро в терминалах.

Больше о ПриватБанке

Ранее мы писали, что в Украине разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.

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