ПриватБанк приостановил некоторые валютные операции

Отделение финучреждения ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE

В государственном ПриватБанке предупредили украинцев об изменениях в работе терминалов самообслуживания. Операции с наличной валютой в терминальной сети больше невозможны.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

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По словам руководителя отдела по связям с общественностью Олега Серги, терминалы самообслуживания больше не принимают наличные доллары и евро. Руководство банка приняло решение приостановить обслуживание таких транзакций. Пополнить валютные счета и другие валютные операции можно только в кассах отделений банка.

В то же время, что явилось причиной сворачивания такой услуги, представитель банка не уточнил. Как пишут СМИ, ссылаясь на источники в ПриватБанке, такое решение приняли из-за увеличения операций с изношенными и старыми банкнотами, которые клиенты вносили в терминалы.

Спикер не уточнил, когда возобновят прием наличного доллара/евро в терминалах.

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Ранее мы писали, что в Украине разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.

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