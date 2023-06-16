Валютный курс в Украине — НБУ принял важное решение

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) гарантировал стабильность валютного рынка. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Об этом сообщает пресс-центр Центробанка.

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Влияние решения Нацбанка

Как отмечают в пресс-службе, правление Нацбанка поддержало решение о сохранении ключевой процентной ставки. Это будет иметь положительные эффекты для ранее введенных регулятором мер.

В частности, решение будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов, а также устойчивости валютного рынка. Кроме того, это положительно отразится на дальнейшем сокращении темпов роста инфляции.

Все это в комплексе сформирует предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения Центробанком валютных ограничений в стране.

Курсовая ситуация в стране

Сейчас на украинском наличном рынке ситуация демонстрирует стабильность с незначительными колебаниями. Это удается благодаря именно мерам Национального банка по сохранению баланса спрос-предложение на валюту, политике популяризации гривны для вкладов, а также значительной макрофинансовой помощи от западных партнеров.

По данным Министерства финансов Украины, с начала года сумма помощи от Европейского Союза (ЕС), Соединенных Штатов и Международного валютного фонда (МВФ) достигла 16,8 млрд долларов.

По прогнозу экспертов, курс американской валюты будет находиться в ценовом диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро — на уровне 40–41 гривны.

Как отмечали финансисты, участники рынка ожидали решения Нацбанка по учетной ставке и обнародованию детального отчета о майском уровне инфляции, поскольку это "маркер" для дальнейшей ситуации на финансовом рынке в стране.

Согласно мониторинговым данным купли-продажи валют на профильном сайте Kurs, средний курс доллара на "черном рынке" в продаже снизился до 37,25 грн (-0,08), в покупке — до 37,16 грн (-0,07).

Что еще нужно знать

Напомним, в государственном ПриватБанке предупредили украинцев об изменениях в работе терминалов самообслуживания. Операции с наличной валютой в терминальной сети больше невозможны.

Также мы писали, что НБУ прокомментировал всколыхнувшую интернет-пространство новость о том, что украинские банки якобы обязаны отчитываться обо всех платежах граждан. В регуляторе отметили, что указанная информация не соответствует действительности.