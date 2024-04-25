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Стоимость биткоина достигнет от 140 тысяч долларов до 4,5 миллиона долларов, — прогноз аналитика

25 апреля 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Биткоин будет стоить от 140 тысяч долларов до 4,5 миллиона долларов, прогноз аналитика
Монета биткоина. Фото иллюстративное: blockchair.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В четвертом цикле стоимость биткоина может существенно возрасти. Криптовалюта будет стоить от 145 тысяч долларов до 4,5 миллиона долларов.

Такой прогноз в субботу, 20 апреля, сделал в соцсети Х популярный криптоаналитик, известный под псевдонимом "ecoinometrics".

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Согласно анализу от "ecoinometrics", после падения в цене 20 апреля биткоин вскоре снова начнет дорожать. Уже в 2024 году его стоимость может достичь отметки в один миллион 120 тысяч долларов, а в 2025 году — 4 миллиона 480 тысяч долларов.

Обнародованные цифры базируются на траектории роста биткойна, похожего на его показатели в прошлых циклах халвинга. Для инвесторов такой оптимистический прогноз может стать стимулом для рассмотрения возможностей инвестирования в биткоин и другие криптовалюты.

Напомним, в субботу 20 апреля в четвертый раз за историю существования криптовалюты произошел халвинг биткоина . Это событие, в результате которого майнинг криптовалюты уменьшается вдвое, что необходимо для нарастания дефицита криптовалюты и роста ее ценности. В этот раз халвинг произошел на блоке 820 тысяч. Накануне аналитики инвестиционно-банковского холдинга JPMorgan предполагали, что после этого события биткоин подешевеет.

Ранее аналитик 10x Research Маркус Тилен спрогнозировал, что после халвинга майнеры биткоина смогут продать криптовалюту за пять миллиардов долларов, однако такие изменения могут нарушить динамику рынка.

Также мы писали о том, что кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший пообещал перевести государственный бюджет страны на криптовалютный блокчейн, если станет Президентом.

инвестиции
биткоин
криптовалюта
экономика
финансы

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