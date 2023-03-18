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Стоимость биткоина выросла до самого высокого уровня с июня прошлого года

18 марта 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Биткоин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение этой недели стоимость биткоина выросла до самого высокого уровня с июня 2022 года. Криптовалютные аналитики отметили, что это обусловлено тем, что некоторые инвесторы сделали ставку на приостановление повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Об этом сообщает издание No worries.

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Обычно инвесторы рассматривают биткоин как рисковый актив из-за высокого уровня волатильности криптовалюты. Его росту способствовал ряд факторов.

Стоимость биткоина резко выросла

Все больше инвесторов надеются, что цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США может быть завершен на фоне финансовых потрясений, произошедших после банкротства трех американских банков.

"Вдруг возник вопрос, будет ли ФРС продолжать повышение", — сказал глава отдела криптовалютных исследований в компании по управлению цифровыми активами CoinShares Кристофер Бендиксен.

По его словам, некоторые традиционные инвесторы заинтересовались биткоинами на фоне опасений по поводу возможных дальнейших потрясений в банковском секторе. Он напомнил, что эта криптовалюта не привязана к доллару. В ближайшее время стоимость биткоина может снова повыситься.

Согласно данным CoinGecko, за неделю биткоин вырос на 36.4%.

"Люди снова фокусируются на биткоине, количество сообщений о BTC на самом высоком уровне с июля 2022 года. Массовые обсуждения биткоина — это признак страха на рынке", — рассказали представители аналитической компании Santiment.

Напомним, самая популярная криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

Также мы писали, что группа G20 на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.

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