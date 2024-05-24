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Стоимость подсолнечника в Украине стремительно растет — сколько стоит зерно в мае

24 мая 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые по состоянию на 24 мая 2024 года — сколько стоит подсолнечник в Украине
Уборка урожая. Фото: GrainTrade
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине быстро растут, что связано с неблагоприятными погодными условиями и повышенным спросом на международном рынке. В этом году стоимость подсолнечника на три тысячи гривен дороже, чем в прошлом, что свидетельствует о значительном подорожании этого агропродукта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 24 мая 2024 года.

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По состоянию на 24 мая средняя цена подсолнечника в Украине составляет 16 828 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник в Украине.
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 24 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последние дни существенно выросла. Так, в пятницу, 17 мая, стоимость подсолнечника составила 16 370 грн за тонну, а с субботы, 18 мая, до понедельника, 20 мая, становила 16 567 грн. Во вторник, 21 мая, тонна подсолнечника стоила 16 756 грн, а в среду достигла своего недельного максимума — 16 828 гривен. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в активах, блокировку портов, нападения на портовую инфраструктуру и похищение зерновых российскими военными.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах было уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя.

Мы также писали, что в 2024 году произошел рекордный рост мировых цен на какао и шоколад из-за дефицита сырья. Такие негативные тенденции отразятся на стоимости сладостей на полках украинских магазинов.

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