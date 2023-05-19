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Ваучеры в 27 тыс. грн от Центра занятости: кто и как может получить

19 мая 2023 20:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 27 тыс. грн на обучение — как получить
Женщина работает на компьютере. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная служба занятости начала реализовывать программу поддержки конкурентоспособности украинцев на рынке труда. В ее рамках можно получить ваучеры на переобучение.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как работает программа переобучения

Как отмечают в пресс-центре, ваучеры на обучение будут давать право бесплатно пройти обучение в профессионально-технических, а также высших учебных заведениях Украины.

Он предусматривает переподготовку, специализацию, повышение квалификации по одной из 70 профессий и специальностей из "Перечня профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер".

Ваучеры различаются по суммам в зависимости от стоимости обучения, однако не могут быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас это 26,8 тыс. грн. Если стоимость обучения будет превышать этот размер, то лицо или работодатель должны покрыть разницу.

Ваучер предоставляют при условии, что у гражданина:

  • есть профессионально-техническое или высшее образование;
  • он зарегистрирован в службе занятости как безработный;
  • не проходил переподготовку по направлению службы занятости.

Куда обратиться за ваучером

Граждане могут подавать заявления и документы в любой центр занятости. Предусмотрен такой пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовую книжку;
  • документы о полученном образовании.

После этого он должен самостоятельно или вместе со специалистом центра занятости выбрать специальность, форму и место обучения. От центра занятости должно поступить сообщение о принятом решении по выдаче ваучера. В течение пяти рабочих дней нужно получить ваучер в центре занятости. В течение 90 дней заключить договор об учебе с учебным заведением.

С перечнем профессий и специальностей, учебных заведений, полным перечнем необходимых документов и более подробной информацией о выдаче ваучеров можно ознакомиться по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Ранее мы писали, что на Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским Союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

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