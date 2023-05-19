Допомога у 27 тис. грн на навчання — як отримати

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

Державна служба зайнятості почала реалізовувати програму підтримки конкурентоспроможності українців на ринку праці. У її рамках можна отримати ваучери на перенавчання.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як працює програма перенавчання

Як зазначають у пресцентрі, ваучери на навчання даватимуть право безкоштовно пройти навчання у професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах України.

Він передбачає перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за однією із 70 професій та спеціальностей із "Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер".

Ваучери різняться за сумами залежно від вартості навчання, проте не можуть бути вищими за десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз це — 26,8 тис. грн. У разі, якщо вартість навчання перевищуватиме цей розмір, то особа чи роботодавець повинні покрити різницю.

Ваучер надають за умови, що у громадянина:

є професійно-технічна чи вища освіта;

він зареєстрований у службі зайнятості як безробітний;

не проходив перепідготовку за направленням служби зайнятості.

Куди звернутися за ваучером

Громадяни можуть подавати заяви та необхідні документи у будь-який центр зайнятості. Передбачений такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку;

документи про здобуту освіту.

Після цього він має самостійно чи разом з фахівцем центру зайнятості обрати спеціальність, форму та місце навчання. Від центру зайнятості має надійти повідомлення про ухвалене рішення щодо видачі ваучера. Упродовж п'яти робочих днів потрібно отримати ваучер у центрі зайнятості. Протягом 90 днів укласти договір про навчання із закладом освіти.

З переліком професій і спеціальностей, закладів освіти, повним переліком необхідних документів і більш детальною інформацією щодо видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Раніше ми писали, що в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.