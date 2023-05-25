Тарифы в Украине — каковы последствия повышения цен для облэнерго

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысили тарифы, касающиеся распределения электроэнергии для подавляющего большинства облэнерго. Эксперты оценили последствия такого шага.

Об этом рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Последствия повышения тарифов

По словам эксперта, решение Нацкомиссии поднять тарифы на электричество для облэнерго не отразится на бытовых потребителях в стране. Рост цен на транспортировку электрической энергии ударит по бизнесу, ему придется платить больше.

В то же время для населения пока — без изменений. Аналитик отметил, что в коммунальной платежке за электричество тариф указан по принципу, как и природный газ: цена энергоресурса и транспортировки. За электричество население платит единым тарифом, основанным, исходя из возложения специальных обязанностей.

Как выросли тарифы для облэнерго

23 мая Нацкомиссия повысила тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"), однако есть исключения.

Решение предусматривает увеличение тарифов на распределение в несколько волн. В частности, в июне и июле-декабре текущего года для 22 операторов систем распределения. Суммарно тариф повысится в среднем на 25–50%.

В то же время, для тех операторов систем распределения, которые расположены в прифронтовых зонах, оставили действующий тариф до конца июня, а новые тарифы заработают уже во втором полугодии 2023 года.

Рассмотрели вопрос новых тарифов для компаний из подсанкционной группы VS Energy ("Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Херсоноблэнерго"). Для них продлили действующий тариф до конца июня этого года. В Нацкомиссии заявили, что вопрос применения санкций нуждается в тщательной проработке, ведь может привести к отключению объектов потребителей от электроснабжения.

Когда повысят тарифы для населения

С 1 июня 2023 года могут пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения. Рассматривают несколько вариантов, по одному из них ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Нижний тариф для населения планируют оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. Предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,88 грн за кВт-ч. В таком случае это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 грн.

Также в Национальной комиссии назвали реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Так, действующий тариф покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.

По расчетам специалистов, рыночная стоимость электрической энергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, существенно выше нынешней фиксированной цены, и составляет около 5,5 грн за кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.