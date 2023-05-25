Тарифи в Україні — які наслідки від підвищення цін для обленерго

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянули тарифи, які стосуються розподілу електроенергії для переважної більшості обленерго. Експерти оцінили наслідки такого кроку.

Про це розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Наслідки підвищення тарифів

За словами експерта, рішення Нацкомісії підняти тарифи на електрику для обленерго не позначиться на побутових споживачах в країні. Зростання цін на транспортування електричної енергії вдарить по бізнесу, йому доведеться платити більше.

Водночас для населення поки що — без жодних змін. Аналітик зауважив, у комунальній платіжці за електрику тариф вказаний за принципом, як і природний газ: ціна енергоресурсу та транспортування. За електрику населення платить єдиним тарифом, заснованим, виходячи із покладання спеціальних обов'язків.

Як зросли тарифи для обленерго

23 травня Нацкомісія підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"), проте є винятки.

Рішення передбачає збільшення тарифів на розподіл у кілька хвиль. Зокрема, у червні та липні-грудні поточного року для 22 операторів систем розподілу. Сумарно тариф підвищиться у середньому на 25-50%.

Водночас для тих операторів систем розподілу, які розташовані у прифронтових зонах, залишили чинний тариф до кінця червня, а нові тарифи запрацюють вже в другому півріччі 2023 року.

Розглянули питання нових тарифів для компаній з підсанкційної групи VS Energy ("Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго", "Херсонобленерго"). Для них продовжили чинний тариф до кінця червня цього року. У Нацкомісії заявили, що питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, адже може призвести до відключення об’єктів споживачів від електропостачання.

Коли підвищать тарифи для населення

З 1 червня 2023 року можуть переглянути тарифи на електроенергію для населення. Розглядають кілька варіантів, за одним з них, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Нижній тариф для населення планують залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

Також у Нацкомісії назвали реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Так, чинний тариф покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

За розрахунками фахівців, ринкова вартість електричної енергії для кінцевих споживачів, зокрема й побутових, є суттєво вищою за нинішню фіксовану ціну, і становить близько 5,5 грн за кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.