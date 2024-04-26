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Пасхальная корзина — сколько стоит Кагор в супермаркетах Украины

26 апреля 2024 19:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на Кагор в Украине — подорожало ли вино перед Пасхой
Пасха в Свято-Троицком Храме ВЦУ Одесса. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верующие украинцы начали активно готовиться к празднованию Пасхи. В этом году он выпадает на 5 мая. Поэтому скоро граждане начнут закупать продукты, чтобы освятить их в церкви.

Новини.LIVE узнали, сколько стоит вино "Кагор" в супермаркетах Украины.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Несмотря на то что празднование Пасхи еще не скоро, цены на традиционные праздничные продукты для пасхальной корзины уже повысились. По расчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинцы должны будут потратить на продукты на Пасху на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Стоимость пасхальной корзины в 2024 году выросла до 1652,05 грн. Эта корзина на четыре человека включает в себя традиционные продукты, такие как домашняя кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, огурцы, помидоры, яблоки и вино "Кагор".

Сколько стоит Кагор в Украине.

Цены на вино "Кагор" в украинских супермаркетах относительно доступны. Благодаря акционным предложениям можно купить бутылку церковного вина дешевле, чем за 100 гривен. Однако есть и более дорогие предложения — от 200 грн за бутылку 0,75 л.

Самый дешевый "Кагор", который мы нашли, можно купить в "Ашане" за 67,90 грн. А самое дорогое церковное вино продается в супермаркете "Сільпо" за 359 грн.

Ціни на Кагор на Пасху
Цены на Кагор в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Что еще стоит знать

Напомним, перед Пасхой в Украине, возможно, будет рост цен на яйца, что, однако, не должно существенно повлиять на общую ценовую ситуацию из-за достаточного предложения. Торговые сети не прогнозируют значительного удорожания, поскольку предложение яиц достаточно для удовлетворения спроса перед праздником.

Мы также писали, на сколько в апреле подорожали фрукты. Из-за серьезных экономических трудностей, вызванных российским вторжением, в Украине непрерывно растет стоимость пищевых продуктов. Война привела к разрушению инфраструктуры, сокращению производства и ускорению инфляции, что негативно сказывается на ценах в магазинах. Несмотря на усилия украинских ритейлеров, удерживающих стремительный рост цен, стоимость некоторых продуктов в Украине с начала войны существенно выросла.

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