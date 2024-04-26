Ціни на Кагор в Україні — чи здорожчало вино перед Великоднем

Великдень у Свято-Троїцькому Храмі ПЦУ Одеса. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Віруючі українці розпочали активно готуватися до святкування Великодня. Цього року він припадає на 5 травня. Тому зовсім скоро громадяни почнуть закуповувати продукти, щоб освятити їх у церкві.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштує вино "Кагор" у супермаркетах України.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Незважаючи на те, що святкування Великодня ще не скоро, ціни на традиційні святкові продукти для великоднього кошика вже підвищилися. За розрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українці повинні будуть витратити на продукти на Пасху на 17,6% більше, ніж минулого року.

Вартість великоднього кошика у 2024 році зросла до 1652,05 грн. Цей кошик на чотири особи включає в себе традиційні продукти, такі як домашня паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який та твердий сир, огірки, помідори, яблука та вино "Кагор".

Скільки коштує Кагор в Україні

Ціни на вино "Кагор" в українських супермаркетах відносно доступні. Завдяки акційним пропозиціям, можна купити пляшку церковного вина дешевше, ніж за 100 гривень. Проте є й дорожчі пропозиції — від 200 грн за пляшку 0,75 л.

Найдешевший "Кагор", який ми знайшли, можна купити в "Ашані" за 67,90 грн. А найдорожче церковне вино продається у супермаркеті "сільпо" за 359 грн.

Ціни на Кагор в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Що ще варто знати

Нагадаємо, перед Великоднем в Україні, можливо, буде зростання цін на яйця, що, однак, не повинно суттєво вплинути на загальну цінову ситуацію через достатню пропозицію. Торговельні мережі не прогнозують значного здорожчання, оскільки пропозиція яєць є достатньою для задоволення попиту перед святом.

Ми також писали, на скільки у квітні здорожчали фрукти. Через серйозні економічні труднощі, викликані російським вторгненням, в Україні безперервно зростає вартість харчових продуктів. Війна призвела до руйнування інфраструктури, скорочення виробництва та прискорення інфляції, що негативно позначається на цінах в магазинах. Попри зусилля українських ритейлерів, які утримують стрімке зростання цін, вартість деяких продуктів в Україні з початку війни суттєво зросла.