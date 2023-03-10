Индексация пенсий — кто совсем не получил повышения

Некоторые категории пенсионеров останутся с прежним уровнем выплат

В Украине в марте 2023 года выплаты практически всех украинских пенсионеров повысились. Однако некоторые категории граждан останутся с прежним уровнем пенсий.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Кому пенсии не повысили

Как сообщили в ведомстве на журналистский запрос, пенсии действительно повысили не всем.

Не предусмотрена индексация для:

лиц, продолжающих работать и имеющих небольшой страховой стаж, а размер пенсионной выплаты не достигает 2,1 тыс. гривен;

бывшим работникам прокуратуры;

пенсии, превышающие максимальный размер, определенный законом;

получатели ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе бывшие судьи.

Кому повысят выплаты в апреле и июле

В Минсоцполитики отмечают, что с 1 апреля запланирован автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать с учетом увеличенного страхового стажа.



С июля повысят пенсии государственным служащим, работникам органов местного самоуправления. Размер повышения будет составлять около 19,7%.

Кто остался недоволен индексацией

Мартовская индексация пенсий у многих пенсионеров вызвала недовольство. На фейсбуке-странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) множество жалоб граждан. Они, в основном, касаются размера индексации, утверждают, что полученная пенсия не увеличилась на обещанные 20%.

В частности, один из пенсионеров написал в комментарии, что ему прибавили только 260 гривен, то есть 10% от суммы его пенсионной выплаты.

"Сегодня получил пенсию с обещанной индексацией (по словам пенсионного фонда 20% или от 400 до 700 грн), но как-то так получилось, даже не понимаю почему, что до индексации получал 2500 грн, а с индексацией в 20% аж 2,76 тыс. грн реальная индексация 10% или 260 грн. Почему сразу не говорить людям правду, зачем врать?" — говорится в сообщении.

Представители Пенсионного фонда прокомментировали данную жалобу. Они объяснили, что, вероятно, он принадлежит к категории пенсионеров, ранее получавших 2,3 тыс. гривен, в декабре прошлого года подняли до 2,5 тыс., а сейчас добавили так называемую "государственную дотяжку" в размере 260 гривен, в соответствии с новым постановлением правительства.

В постановлении Кабинета министров от 24.02.23 года сказано, что определенная категория пенсионеров не имеет права получать менее 2,76 тыс. грн с учетом всех доплат, надбавок, дотяжек и т.д. Таким пенсионерам назначена ежемесячная доплата в сумме, которой недостает до 2,76 тыс. грн.

Следует отметить, что правительство ввело предельный размер индексации пенсий. Он установлен на уровне 1,5 тыс. грн. для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории. Полномочия установить соответствующее ограничение предоставлено правительству законом о государственном бюджете на 2023 год.

Такое ограничение позволит более справедливо распределить имеющиеся финансовые ресурсы на проведение индексации, и не оставить в стороне категорию украинцев, которая получает наименьшие выплаты, говорится в поставлении.

При этом минимальное повышение составляет всего 100 грн. Речь идет о случаях, если по расчету сумма индексации меньше.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Также мы писали, что депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен.