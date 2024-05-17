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От 1 500 евро в месяц — работа для мужчин и женщин в Словакии

17 мая 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Словакии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Мужчина на производстве ковриков для автомобилей. Фото иллюстративное: rigum.cz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Словакии ищут работников на автомобильный завод. Есть вакансия для мужчин и женщин. Завод работает в три смены. Знание языка и опыт работы не обязательны. Работодатель обещает платить от 5,5 до 7 евро в час.

Эту вакансию опубликовали в четверг, 16 мая, в фейсбук-группе "Работа в Европе. Бесплатные вакансии".

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Вакансия для украинцев на автозаводе в Словакии. Фото: скриншот Facebook/Работа в Европе. Бесплатные вакансии

Для аллергиков не подойдет

Автопредприятие, где производят коврики боковин и задних частей багажника, находится в словацком городе Малацки.

Процесс работы для женщин: сборка боковых стен дверей (необходимо приклеить паралон или уплотнитель, вставить в нужные места задвижки), проверка продукции на брак.

Процесс работы для мужчин: сложить ковролин, положить его под пресс и убрать из-под пресса, передать на другой процесс. Работа на горячих процессах, поэтому в цеху специфический запах. Людям с аллергией не рекомендуется.

Зарплата и жилье

Размер почасовой ставки зависит от выбранного жилья. Если вы выбираете жилье за счет работодателя, ваша ставка будет составлять 5,5-6 евро в час. Если вы решили арендовать место в комнате (250 евро в месяц), то за час работы вам заплатят 7-7,5 евро.

Зарплата выдается с 8 по 12 число каждого месяца. Есть авансы.

Работа для украинцев за границей

Напомним, в одной из гостиниц Нидерландов есть две вакансии для женщин в возрасте до 45 лет. Нужно убирать гостиничные номера. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и з/п 11 евро в час (470 грн).

Также украинцам предлагают работу на сырном заводе в итальянском городе Парма. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, питанием и платить 3 000 евро ежемесячно.

зарплаты
работа
Словакия
ЕС
рынок труда
вакансии

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