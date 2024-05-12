Актуальные вакансии на предприятиях Эстонии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

От 2 000 евро в месяц — подработка для украинцев в Эстонии
Украинским женщинам предлагают работу за границей — на ферме в Эстонии. Нужно собирать клубнику, малину, голубику или горох. Заработок зависит от выработки и составляет в среднем 2 000 евро в месяц.
Эту вакансию опубликовали в четверг, 9 мая, в фейсбук-группе "Работа за границей".
Работа с середины июня до конца августа
Эстонская агрофирма обещает официальное трудоустройство на сезонную работу с середины июня до конца августа. Всего на ферму нужно 18 работников. Есть разные виды работ:
- сбор клубники — 50-90 евроцентов за килограмм (до 38 грн);
- сбор малины, голубики — 1 евро за килограмм (43 грн);
- сбор гороха — 60 евроцентов за килограмм (25 грн);
- прополка, сбор ревеня — 5 евро в час (215 грн).
Работодатель обеспечивает жильем. Домик рассчитан на 3-4 человека.
"Комфортные коттеджи: общая кухня, холодильники в домике, стиралки, е/плиты, горячая вода, посуда, сауна", — написано в объявлении.
Работа для украинцев за границей
Напомним, украинцам предлагают работу на логистическом складе Kit Kat в столице Чехии Праге. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 600 евро ежемесячно. Также есть вакансии в супермаркетах Италии — нужно паковать яблоки.
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