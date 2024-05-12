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От 2 000 евро в месяц — подработка для украинцев в Эстонии

12 мая 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Эстонии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Женщина срывает малину с куста. Фото иллюстративное: Michał Jelionek
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинским женщинам предлагают работу за границей — на ферме в Эстонии. Нужно собирать клубнику, малину, голубику или горох. Заработок зависит от выработки и составляет в среднем 2 000 евро в месяц.

Эту вакансию опубликовали в четверг, 9 мая, в фейсбук-группе "Работа за границей".

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Работа с середины июня до конца августа

Эстонская агрофирма обещает официальное трудоустройство на сезонную работу с середины июня до конца августа. Всего на ферму нужно 18 работников. Есть разные виды работ:

  • сбор клубники — 50-90 евроцентов за килограмм (до 38 грн);
  • сбор малины, голубики — 1 евро за килограмм (43 грн);
  • сбор гороха — 60 евроцентов за килограмм (25 грн);
  • прополка, сбор ревеня — 5 евро в час (215 грн).

Работодатель обеспечивает жильем. Домик рассчитан на 3-4 человека.

"Комфортные коттеджи: общая кухня, холодильники в домике, стиралки, е/плиты, горячая вода, посуда, сауна", — написано в объявлении.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагают работу на логистическом складе Kit Kat в столице Чехии Праге. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 600 евро ежемесячно. Также есть вакансии в супермаркетах Италии — нужно паковать яблоки.

работа
Эстония
вакансии
клубника

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