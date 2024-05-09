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От 500 евро в неделю — в Германии срочну ищут маляров

9 мая 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Вакансии для украинцев в Германии. Работа за границей без опыта, без знания языка
Маляр окрашивает стену. Фото иллюстративное: globallookpress.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинцев приглашают на работу в Германию. Нужны опытные маляры, которые смогут идеально выкрасить стены. Знать немецкий язык не обязательно. Зарплата зависит от количества отработанных часов. Ставка –—12 евро в час.

Эту ванкасию опубликовали в среду, 8 мая, на международном портале по трудоустройству Razem work.

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Нужны два опытных маляра-мужчины

Место работы — в Дрездене. Но в объявлении нет подробного описания обязанностей маляра. Указано только, что кандидат на должность должен знать все виды малярных работ. Работать придется 50 часов в неделю. Обратите внимание: вакансии открыты только для двух мужчин.

Питание – за свой счет, а бесплатным жильем работодатель обещает обеспечить.

"Оформление по польским документам, делаем командировочный лист А1. За документы необходимо платить, можно с первой зарплаты — 300 евро", — написано в объявлении.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинцам предлагается работа на складе одежды Nike в английском городе Манчестер. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 000 евро ежемесячно. Также есть вакансия на упаковке шоколодок в столице Венгрии в Будапеште.

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