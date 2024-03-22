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Отключение электричества за долги — в Yasno рассказали, как восстановить услугу

22 марта 2024 09:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги за электричество — в Yasno дали инструкцию по восстановлению услуги
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В энергоснабжающей компании Yasno создали подробную инструкцию для потребителей по возобновлению электроснабжения после прекращения из-за долгов. Такой механизм пригодится, ведь украинцев в этом году начали лишать доступа к услугам в рамках правительственного постановления.

Об этом рассказал топ-менеджер компании Yasno Сергей Коваленко в соцсети Facebook.

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Инструкция по восстановлению услуги от Yasno

Согласно постановлению правительства, поставщикам предоставили право отключать услуги бытовым потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию. Мораторий с 2024 года больше не распространяется на всю Украину, а только на оккупированные территории.

Как отмечают в Yasno, учитывая это, разработали доступный механизм по восстановлению доступа к услуге. Процесс состоит из трех шагов:

  • потребителю нужно оплатить накопившуюся задолженность в полном объеме, использовав онлайн-сервисы Yasno или другие доступные партнерские каналы;
  • после оплаты необходимо поставщику отправить заявление и квитанцию об оплате. Соответствующее заявление можно загрузить на портале Yasno, а квитанцию можно отсканировать или сфотографировать. Граждане могут отправить документы через чат в Viber, Telegram или в личные сообщения на портале Yasno в соцсети Facebook. Также важно указать контакт для связи.
  • клиенты должны оплатить счета за услуги по отключению и подключению, которые пришлет Yasno. Реквизиты в счете будут отличаться от тех, на которые обычно происходит оплата электроэнергии. Квитанции об оплате необходимо отправить по тому же электронному адресу, откуда поступят счета.

После того как потребитель выполнит все шаги, Yasno сообщит оператору системы распределения (ОСР) о расчете за услугу, и в ближайшее время возобновят электроснабжение.

Такой новый онлайн-маршрут упростит процесс восстановления электроснабжения для потребителей, имеющих долги перед компанией, добавил топ-менеджер.

 

электричество
Источник: Yasno

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальной акционерной компании "Нафтогаз" рассказали, когда могут повысить цены на голубое топливо для населения. В ближайшее время цены на газ для бытовых потребителей не будут расти.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
долги
услуги
YASNO

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