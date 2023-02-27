Отключение газа - украинцы судятся с коммунальщиками

В частности, добиться возмещения морального ущерба удалось харьковчанину

Украинцы отсуживают у газовых компаний десятки тысяч гривен из-за отключения природного газа. В частности, добиться возмещения морального ущерба удалось харьковчанину.

Об этом свидетельствует решение Первомайского городского районного суда Харьковской области, пишет Obozrevatel.

Детали дела

Согласно решению суда, "Харьковгаз" обязан заплатить клиенту 50 тысяч гривен компенсации морального вреда за незаконное отключение "голубого топлива".

Из материалов дела следует, что "Харьковгаз" отключил в квартире истца газ из-за "проблем" со счетчиком. Сотрудники компании "потеряли" устройство учета, поэтому клиенту пришлось самостоятельно купить новое.

Решение суда

Защите истца удалось доказать в суде, что ему незаконно отключили газ, и он был вынужден покупать счетчик.

Суд обязал коммунальщиков заплатить клиенту: 920 грн за потерянный счетчик, 875 грн — компенсации за новое устройство, 1135 грн судебного сбора, а также 50 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб.

"Признать противоправными действия акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" относительно прекращения газоснабжения в квартиру, расположенной по указанному адресу... Взыскать с акционерного общества", — указано в судебном решении.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине гражданам предоставили возможность отслеживать работу судов, ведь Государственная судебная администрация открыла больше сведений. Согласно им, в гражданских спорах больше всего дел касаются взыскания долгов за оплату коммунальных услуг.

Граждане накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на сумму 35,35 млрд. гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

Также мы писали, что в условиях военного положения санкционных действий не применяются за неуплату долгов за электроэнергию. Хотя задолженность перед поставщиками тормозит возобновление энергосистемы страны.