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Отключение света за долги – как восстановить услугу и сколько это стоит

2 февраля 2024 11:08
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько стоит восстановить свет после отключения за долги
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине уже начались отключения электроснабжения должникам. В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жильцов общая сумма непогашенных долгов клиентов Yasno за свет достигла 3,6 миллиарда гривен.

Как отключают свет своим клиентам и что делать, если предупреждение об обесточивании уже получено, пояснили в пресс-службе компании Yasno.

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Как отключают электроснабжение из-за задолженности

Процедура отключения света должникам состоит из трех этапов, а именно:

  • информирование о задолженности;
  • формирование и отправка предупреждения об отключении;
  • оплата задолженности.

Коммуникация между компанией и потребителями происходит постоянно, поскольку клиенты постоянно напоминают о задолженности, если таковая существует. Сообщения поступают на электронную почту или на Viber. Если должник не реагирует на такие сообщения, начинается следующий этап: поставщик направляет официальное предупреждение об отключении и инициирует отключение электроснабжения.

Заявление об этом получает оператор системы распределения, на которого возложены технические работы. Вместо этого потребителю посылают предупреждение об отключении с точной датой. Отдельно такую же информацию может предоставить и оператор системы распределения.

"Согласно правилам прекращение электроснабжения может произойти не раньше чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика и через 5 рабочих дней — после предупреждения от оператора системы распределения ", — говорят в Yasno.

Как восстановить электроснабжение после отключения за долги

Чтобы восстановить свет после отключения за долги, клиенту нужно как можно скорее решить вопрос с задолженностью. Средства засчитываются в течение трех банковских дней, то есть после того, как клиенту сообщили о долге, ему следует сразу погасить задолженность. После того, как средства будут зачислены на счет Yasno, электропоставщик сообщает оператору системы распределения об отмене отключения.

Погасить долг за свет можно несколькими способами, а именно:

  • в Личном кабинете;
  • через чат-бот в Viber;
  • в мобильном приложении Yasno;
  • через интернет-банкинг или на сайтах платежных систем;
  • в терминалах или в отделении банка или почты.

"Если вам неизвестна точная сумма долга, вы можете узнать ее в Личном кабинете, мобильном приложении, по телефонам контакт-центра или посетив энергоофис Yasno", — добавили в компании.

Если оплата не поступила до запланированной даты обесточивания, потребителю будет оставаться без света, пока полностью не рассчитается за услугу. А еще такому клиенту придется получить и оплатить отдельный счет за выполнение работ по отключению и подключению. Стоимость таких работ может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч гривен.

"Важно также помнить, что обратное подключение происходит не сразу — согласно правилам, операторы системы распределения должны выполнить заявку на подключение в течение трех дней в городе и пяти дней, если потребитель проживает в сельской местности", — подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы получить счет на оплату повторного подключения, нужно направить обращение по электронному адресу [email protected].

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцев, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предупредили о необходимости расчета, иначе будет грозить прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Эксперты рассказали, как и где можно узнать, есть ли долг по оплате "коммуналки".

Мы также сообщали о том, что, несмотря на то, что Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света за долги, за неуплату будут наказывать не всех. В Министерстве энергетики Украины назвали сумму задолженности, которая не приведет к отключению.

электроэнергия
электроснабжение
долги
деньги
YASNO
отключения света
свет

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