Скільки коштує відновити світло після відключення за борги

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.

Як відключають світло своїм клієнтам та що робити, якщо попередження про знеструмлення вже отримано, пояснили у пресслужбі компанії Yasno.

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Як відключають електропостачання через заборгованість

Процедура відключення світла боржникам складається з трьох етапів, а саме:

інформування про заборгованість;

формування та відправка попередження про відключення;

оплата заборгованості.

Комунікація між компанією та споживачами відбувається постійно, оскільки клієнтам постійно нагадують про заборгованість, якщо така існує. Повідомлення надходять на електронну пошту або на Viber. Якщо боржник не реагує на такі повідомлення, то розпочинається наступний етап: постачальник направляє офіційне попередження про відключення та ініціює відключення електропостачання.

Заяву про це отримує оператор системи розподілу, на якого покладені технічні роботи. Натомість споживачеві надсилають попередження про відключення з точною датою. Окремо таку ж інформацію може надати й оператор системи розподілу.

"Згідно з правилами припинення електропостачання може відбутися не раніше ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника та через 5 робочих днів — після попередження від оператора системи розподілу", — кажуть у Yasno.

Як відновити електропостачання після відключення за борги

Щоб відновити світло після відлючення за борги, клієнту потрібно якомога швидше розв'язати питання із заборгованістю. Кошти зараховуються впродовж трьох банківських днів, тобто після того, як клієнту повідомили про борг, йому варто одразу погасити заборгованість. Після того, як кошти будуть зараховані на рахунок Yasno, електропостачальник повідомляє оператору системи розподілу про скасування відключення.

Погасити борг за світло можна декількома способами, а саме:

в Особистому кабінеті;

через чат-бот у Viber;

у мобільному додатку Yasno;

через інтернет-банкінг або на сайтах платіжних систем;

у терміналах або відділенні банку чи пошти.

"Якщо вам невідома точна сума боргу, ви можете дізнатися її в Особистому кабінеті, мобільному додатку, за телефонами контакт-центру або завітавши до енергоофісу Yasno", — додали в компанії.

Якщо оплата не надійшла до запланованої дати знеструмлення, споживач залишатиметься без світла, поки повністю не розрахується за послугу. А ще такому клієнту доведеться отримати та сплатити окремий рахунок за виконання робіт з відключення та підключення. Вартість таких робіт може складати від кількохсот до кількох тисяч гривень.

"Важливо також пам’ятати, що зворотне підключення відбувається не одразу — згідно з правилами оператори системи розподілу мають виконати заявку на підключення впродовж трьох днів в місті та п'яти днів, якщо споживач проживає у сільській місцевості", — підкреслили у пресслужбі.

Щоб отримати рахунок на оплату повторного підключення, треба направити звернення на електронну адресу [email protected].

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українців, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, попередили про необхідність розрахунку, інакше загрожуватиме припинення надання послуг уже в лютому 2024 року. Експерти розповіли, як і де можна дізнатися, чи є борг з оплати "комуналки".

Ми також повідомляли про те, що, попри те, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.