Помощь для украинцев, уехавших с ВОТ, — куда обращаться

Известно, на какую помощь имеют право украинцы, выехавшие с ВОТ
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что выехавшие из временно оккупированных территорий украинцы на период оформления документов имеют право на комплексную помощь. В частности, речь идет о предоставлении места для временного проживания, юридического консультирования и гуманитарной помощи.
Об этом информирует Минреинтеграция.
Комплексная помощь украинцам, выехавшим с ВОТ
Как отмечают в ведомстве, граждане, выехавшие с оккупированной на подконтрольную территорию, нуждающиеся в оформлении паспортного документа или восстановлении утраченного, то это можно сделать в любом подразделении Государственной миграционной службы.
Поскольку процедура идентификации лица для изготовления паспорта может занимать до двух месяцев, то в этот период гражданам оказывают помощь с размещением в местах временного проживания, юридическое консультирование, гуманитарную и другую помощь.
В частности, граждане могут обратиться в Минреинтеграции по номеру горячей линии 1548 по временному размещению.
Также Общество Красного Креста Украины оказывает помощь в виде:
- продуктовых наборов;
- обеспечения быта;
- спальных наборов;
- предметов личной гигиены;
- кухонных наборов.
Украинцы могут обратиться в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по правовым вопросам.
В то же время Международная организация по миграции (МОМ) оказывает ряд разнообразной помощи.
Что еще стоит знать
Напомним, Программа развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.
Также писали, что в Украине перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.
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