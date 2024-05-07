Помощь для украинцев, уехавших с ВОТ, — куда обращаться

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что выехавшие из временно оккупированных территорий украинцы на период оформления документов имеют право на комплексную помощь. В частности, речь идет о предоставлении места для временного проживания, юридического консультирования и гуманитарной помощи.

Об этом информирует Минреинтеграция.

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Как отмечают в ведомстве, граждане, выехавшие с оккупированной на подконтрольную территорию, нуждающиеся в оформлении паспортного документа или восстановлении утраченного, то это можно сделать в любом подразделении Государственной миграционной службы.

Поскольку процедура идентификации лица для изготовления паспорта может занимать до двух месяцев, то в этот период гражданам оказывают помощь с размещением в местах временного проживания, юридическое консультирование, гуманитарную и другую помощь.

Источник: Минреинтеграции

В частности, граждане могут обратиться в Минреинтеграции по номеру горячей линии 1548 по временному размещению.

Источник: Минреинтеграции

Также Общество Красного Креста Украины оказывает помощь в виде:

продуктовых наборов;

обеспечения быта;

спальных наборов;

предметов личной гигиены;

кухонных наборов.

Источник: Минреинтеграции

Украинцы могут обратиться в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по правовым вопросам.

Источник: Минреинтеграции

В то же время Международная организация по миграции (МОМ) оказывает ряд разнообразной помощи.

Источник: Минреинтеграции

Что еще стоит знать

Напомним, Программа развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.

Также писали, что в Украине перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.