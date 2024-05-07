Допомога для українців, які виїхали з ТОТ, — куди звертатись

Українські переселенці. Фото: УНІАН

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, на період оформлення документів мають право на комплексну допомогу. Зокрема, йдеться про надання місця для тимчасового проживання, юридичного консультування та гуманітарної допомоги.

Про це інформує Мінреінтеграції.

Читайте також:

Комплексна допомога українцям, які виїхали з ТОТ

Як зазначають у відомстві, громадяни, які виїхали з окупованої на підконтрольну територію, та мають потребу оформити паспортний документ чи відновити втрачений, то це можна зробити у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.

Оскільки процедура ідентифікації особи для виготовлення паспорта може займати до двох місяців, то на цей період громадянам надають допомогу з розміщенням у місцях тимчасового проживання, юридичне консультування, гуманітарну та іншу допомогу.

Джерело: Мінреінтеграції

Зокрема, громадяни можуть звернутися до Мінреінтеграції за номером гарячої лінії 1548 з питань тимчасового розміщення.

Джерело: Мінреінтеграції

Також Товариство Червоного Хреста України надає допомогу у вигляді:

продуктових наборів;

забезпечення побуту;

спальних наборів;

предметів особистої гігієни;

кухонних наборів.

Джерело: Мінреінтеграції

Українці можуть звернутися до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з правових питань.

Джерело: Мінреінтеграції

Водночас, Міжнародна організація з міграції (МОМ) надає низку різноманітної допомоги.

Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Нагадаємо, Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.

Також писали, що в Україні перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.