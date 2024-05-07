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Відомо, на яку допомогу мають право українці, які виїхали з ТОТ

7 травня 2024 11:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога для українців, які виїхали з ТОТ, — куди звертатись
Українські переселенці. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, на період оформлення документів мають право на комплексну допомогу. Зокрема, йдеться про надання місця для тимчасового проживання, юридичного консультування та гуманітарної допомоги.

Про це інформує Мінреінтеграції.

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Комплексна допомога українцям, які виїхали з ТОТ

Як зазначають у відомстві, громадяни, які виїхали з окупованої на підконтрольну територію, та мають потребу оформити паспортний документ чи відновити втрачений, то це можна зробити у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.

Оскільки процедура ідентифікації особи для виготовлення паспорта може займати до двох місяців, то на цей період громадянам надають допомогу з розміщенням у місцях тимчасового проживання, юридичне консультування, гуманітарну та іншу допомогу.

 

допомога українцям
Джерело: Мінреінтеграції

Зокрема, громадяни можуть звернутися до Мінреінтеграції за номером гарячої лінії 1548 з питань тимчасового розміщення.

 

допомога українцям
Джерело: Мінреінтеграції

Також Товариство Червоного Хреста України надає допомогу у вигляді:

  • продуктових наборів;
  • забезпечення побуту;
  • спальних наборів;
  • предметів особистої гігієни;
  • кухонних наборів.

 

допомога українцям
Джерело: Мінреінтеграції

Українці можуть звернутися до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з правових питань.

 

допомога українцям
Джерело: Мінреінтеграції

Водночас, Міжнародна організація з міграції (МОМ) надає низку різноманітної допомоги.

 

допомога українцям
Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Нагадаємо, Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.

Також писали, що в Україні перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.

виплати
фінансова допомога
гуманітарна допомога
грошова допомога

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