Отпуск во время военного положения — какие надо знать особенности

Женщина подписывает бумаги. Фото: Freepik

В Министерстве экономики рассказали об особенностях предоставления украинцам отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения. В ведомстве назвали главные условия.

Об этом сообщает Ligazakon.net.

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Отпуск без сохранения зарплаты

Как отметили в Министерстве в своем разъяснении, отпуск без сохранения зарплаты по разным причинам по договоренности между сотрудником и работодателем не может превышать 15 календарных дней в течение года. Это прописано в статье 26 закона "Об отпусках" от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР.

"По семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в году", — говорится в статье.

При этом во время действия военного положения работодатели по просьбе работников могут предоставлять им отпуска без сохранения заработной платы даже без 15-дневного ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 закона №504/96-ВР. Это подразумевает ч. 3 ст. 12 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 года № 2136-IX.

Работодатели во время военного положения отпуск без сохранения зарплаты могут предоставлять исключительно по заявлению работника.

Украинское законодательство определяет максимальный срок такого отпуска — на протяжении всего периода действия военного положения.

В то же время, сотрудники могут договариваться с руководством о предоставлении вышеуказанного отпуска и на меньший срок, добавили в ведомстве.

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