Відпустка під час воєнного стану — які потрібно знати особливості

Жінка підписує папери. Фото: Freepik

У Міністерстві економіки розповіли про особливості надання українцям відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану. У відомстві назвали головні умови.

Про це повідомляє Ligazakon.net.

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Відпустка без збереження зарплати

Як зазначили Міністерстві у своєму роз'ясненні, відпустка без збереження зарплатні з різних причин за домовленістю між співробітником та роботодавцем не може перевищувати 15 календарних днів протягом року. Це прописано у статті 26 закону "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.

"За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік", — йдеться в статті.

При цьому під час дії воєнного стану роботодавці на прохання працівників можуть надавати їм відпустки без збереження заробітної плати навіть без 15-денного обмеження терміну, встановленого ч. 1 ст. 26 закону № 504/96-ВР. Це передбачає ч. 3 ст. 12 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року № 2136-IX.

Роботодавці на час воєнного стану відпустку без збереження зарплатні можуть надавати виключно за заявою працівника.

Українське законодавство визначає максимальний термін такої відпустки — упродовж всього періоду дії воєнного стану.

Водночас, співробітники можуть домовлятися з керівництвом про надання вищевказаної відпустки і на менший термін, додали у відомстві.

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