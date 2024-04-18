Отпуск 2024 — какие действуют правила для украинцев во время войны

Подписание документов. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения действуют определенные ограничения в предоставлении ежегодных отпусков. В 2024 году приостановлено действие некоторых норм Кодекса законов о труде и закона "Об отпусках".

Об этом сообщает одно из управлений Государственной службы Украины по труду.

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Как объясняют специалисты, работодатели могут отказать в предоставлении любого вида отпусков в условиях военного положения, если работники:

привлечены к выполнению работ на предприятиях критической инфраструктуры;

к выполнению работ по производству товаров оборонительного назначения;

к выполнению мобилизационного задания.

Однако есть исключения для таких работников. Речь идет о праве на отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Работникам, не выполняющим такие работы, нельзя отказывать в праве на ежегодные отпуска по графику, или другие, предусмотренные в обязательном порядке.

Во время войны конкретные периоды ежегодных отпусков в рамках, установленных графиками, должны согласовываться между работниками и работодателями. Работники должны сообщать о дате начала отпуска за не менее двух недель до этого срока.

Если ежегодный отпуск нужно перенести на новый срок, то его предоставление должно устанавливаться по соглашению между работниками и работодателями. Руководители могут отказывать работникам в предоставлении ежегодных отпусков вне сроков, определенных графиком.

Во время военного положения разрешается ограничивать продолжительность ежегодного основного отпуска работников до 24 календарных дней. Соответствующий вопрос регулирует статья 12 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Неиспользованные дни должны либо перенести на период после завершения военного положения, либо по решению работодателя предоставить без сохранения зарплаты.

Единственные исключения:

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

отпуск по усыновлению ребенка.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.

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