Відпустка 2024 — які діють правила для українців під час війни

Підписання документів. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану діють певні обмеження у наданні щорічних відпусток. У 2024 році призупинено дію деяких норм Кодексу законів про працю та закону "Про відпустки".

Про це повідомляє одне з управлінь Державної служби України з питань праці.

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Обмеження у відпустках під час війни

Як пояснюють фахівці, роботодавці можуть відмовити у наданні будь-якого виду відпусток в умовах воєнного стану, якщо працівники:

залучені до виконання робіт на підприємствах критичної інфраструктури;

до виконання робіт з виробництва товарів оборонного призначення;

до виконання мобілізаційного завдання.

Проте є винятки для таких працівників. Йдеться про право на відпустку у зв’язку вагітністю та пологами та відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Працівникам, які не виконують такі роботи, не можна відмовляти у праві на щорічні відпустки за графіком, чи інші, які передбачені в обов’язковому порядку.

Під час війни конкретні періоди надання щорічних відпусток у рамках, встановлених графіками, мають узгоджуватися між працівниками та роботодавцями. Працівники повинні повідомляти про дату початку відпустки щонайменше за два тижні до цього терміну.

Якщо щорічну відпустку потрібно перенести на новий термін, то її надання має встановлюватися за згодою між працівниками і роботодавцями. Керівники мають змогу відмовляти працівникам у наданні щорічних відпусток поза термінами, визначеними графіком.

Під час воєнного стану дозволяється обмежувати тривалість щорічної основної відпустки працівників до 24 календарних днів. Відповідне питання регулює стаття 12 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Невикористані дні повинні або перенести на період після завершення воєнного стану, або за рішенням роботодавця, надати без збереження зарплати.

Єдині винятки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до трьох років;

відпустка у зв’язку з усиновленням дитини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, що вища за середню. Так, зарплату від 40 тис. гривень на місяць можуть отримувати навіть фахівці без особливого досвіду роботи.

Також ми писали, що в Офісі підтримки змін Міністерства оборони оголосили пошук спеціалістів у сфері кібербезпеки. Йдеться про чотири вакансії, які передбачають службу в структурному підрозділі оборонного відомства.