Отпуска в Украине — какие правила расчета и периоды выплат в 2024 году

Подписание документов. Фото: vpolshchi.pl

Украинцы имеют право на отпуск и отпускные даже во время войны. Известно, как рассчитать сумму, полученную работником во время отпуска, а также сроки таких выплат.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

Читайте также:

Расчет отпускных и сроки выплат

Для самостоятельного расчета суммы, которую должен получить работник в период отпуска, необходимо определить размер среднедневной зарплаты в расчетном периоде. Речь идет о 12 месяцах перед месяцем, когда работник уйдет в отпуск. Если это март 2024, то расчетный период — среднедневная зарплата в период марта по февраль 2024 года.

В случае, если гражданин проработал меньше года, то для учета берут исключительно полные месяцы работы. Так, если первый рабочий день работника пришелся на 10 сентября 2023, то в расчет включат все дни того месяца.

После этого следует определить продолжительность расчетного периода в календарных днях. Как правило, считают следующим образом: из количества дней в году (365/366) высчитывают праздничные и нерабочие (в году таких насчитывается 12), а во время военного положения праздничных дней нет.

Таким образом, среднедневную заработную плату для расчета отпускных рассчитают по формуле: сумму выплат за расчетный период делят на 365/366 дней.

По правилам, отпускные должны выплачивать работникам перед отпуском.

Особенности отпусков во время военного положения

По закону "Об отпусках", всем официально трудоустроенным работникам предоставляется право на по меньшей мере на 24 дня ежегодного отпуска. При этом право на отдых возникает после шести месяцев работы.

Отпуска для рабочих угольной и металлургической промышленности могут быть длиннее, однако не более 28 дней. Несколько более длительный отдых предусматривается для лиц с инвалидностью: первая и вторая группа — до 30 дней, третья — до 26 дней.

Однако во время военного положения работодатели могут ограничивать ежегодный основной отпуск 24 днями для работников.

Также предполагается оплачиваемый дополнительный отпуск за тяжелые условия труда (в добывающей промышленности, металлургии, химическом производстве, нефтепереработке, производстве электроэнергии, газа и воды). Список таких производств содержится в постановлении правительства.

В то же время срок дополнительного ежегодного отпуска не может быть выше 35 календарных дней. То есть речь идет о 7-14 днях (для подавляющего большинства профессий), однако есть исключения. Работникам, привлеченным к производству ртути, предоставляется 42 дополнительных дня отдыха.

Суммарно срок ежегодных основных и дополнительных отпусков не может быть выше 59 дней (24 и 35 соответственно).

Что еще стоит знать

Напомним, во время военного положения действуют определенные ограничения в предоставлении ежегодных отпусков. В 2024 года приостановлено действие некоторых норм Кодекса законов о труде и закона "Об отпусках".

Также мы писали, что на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.