Відпустки в Україні — які правила розрахунку та періоди виплат у 2024 році

Підписання документів. Фото: vpolshchi.pl

Українці мають право на відпустку та відпускні навіть під час війни. Відомо, як розрахувати суму, яку працівник отримає під час відпустки, а також терміни таких виплат.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

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Розрахунок відпускних та терміни виплат

Для самостійного обрахунку суми, яку має отримати працівник у період відпустки, необхідно визначити розмір середньоденної зарплати в розрахунковому періоді. Йдеться про 12 місяців перед місяцем, коли працівник піде у відпустку. Якщо це березень 2024 року, то розрахунковий період — середньоденна зарплатня у період березня по лютий 2024 року.

У разі, якщо громадянин пропрацював менше року, то для обрахунку беруть виключно повні місяці роботи. Так, якщо перший робочий день працівника припав на 10 вересня 2023 року, то в розрахунок включать всі дні того місяця.

Після цього потрібно визначити тривалість розрахункового періоду в календарних днях. Як правило, рахують наступним чином: з кількості днів у році (365/366) вираховують святкові та неробочі (у році таких налічується 12), а під час воєнного стану святкових днів нема.

Таким чином, середньоденну заробітну плату для розрахунку відпускних вирахують за такою формулою: суму виплат за розрахунковий період ділять на 365/366 днів.

За правилами, відпускні мають виплачувати працівникам перед відпусткою.

Особливості щодо відпусток під час воєнного стану

Згідно із законом "Про відпустки", усім офіційно працевлаштованим працівникам надається право на щонайменше на 24 дні щорічної відпустки. При цьому право на відпочинок виникає після шести місяців роботи.

Відпустки для робітників вугільної та металургійної промисловості можуть бути довшими, проте не більшими за 28 днів. Дещо довший відпочинок передбачається для осіб з інвалідністю: перша та друга група — до 30 днів, третя — до 26 днів.

Однак під час воєнного стану роботодавці можуть обмежувати щорічну основну відпустку 24 днями для працівників.

Також передбачається оплачувана додаткова відпустка за важкі умови праці (у добувній промисловості, металургії, хімічному виробництві, нафтопереробці, виробництві електроенергії, газу та води). Список таких виробництв міститься у постанові уряду.

Водночас термін додаткової щорічної відпустки не може бути вищий за 35 календарних днів. Тобто йдеться про 7−14 днів (для переважної більшості професій), однак є винятки. Працівникам, залученим до виробництва ртуті, надається 42 додаткових дні відпочинку.

Сумарно термін щорічних основної та додаткових відпусток не може бути вищий за 59 днів (24 та 35 відповідно).

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час воєнного стану діють певні обмеження у наданні щорічних відпусток. У 2024 році призупинено дію деяких норм Кодексу законів про працю та закону "Про відпустки".

Також ми писали, що на ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, що вища за середню. Так, зарплату від 40 тис. гривень на місяць можуть отримувати навіть фахівці без особливого досвіду роботи.