Зарплаты в ВСУ — часть военных получит больше с 1 мая

Деньги в руках военного. Фото: tsn.ua

С 1 мая 2024 года части украинских военнослужащих осуществят доплаты к суммам денежного довольствия в размере 70 тыс. гривен. Повышение коснется тех, кто находится на военной службе на передовой в течение 30 дней.

Об этом пишет издание Oboz.ua.

Читайте также:

Дополнительные выплаты для военных

Как отмечается, доплаты к заработной плате в 70 тыс. гривен для военных и правоохранителей, выполняющих боевые задания на первой линии, были введены с 1 апреля.

В целом заработная плата военнослужащего состоит из денежного довольствия (на него прямо влияет должность, воинское звание, продолжительность, интенсивность и условия военной службы) и вознаграждения, которое назначают по инициативе президента на время действия военного положения в стране.

Согласно разъяснению Сухопутных войск Вооруженных сил, с прошлого года командиру бригады Сухопутных войск без дополнительных вознаграждений выплачивают 50,17 тыс. гривен, командиру роты — 31,22 тыс. гривен, а стрелку — 20,58 тыс. гривен.

В то же время в среднем размер денежного довольствия стрелка в Сухопутных войсках с прошлого года составляет 20,58 тыс. гривен в тылу, 50,58 тыс. гривен при выполнении боевых (специальных) задач, 120,58 тыс. гривен, в случае, если военный берет участие в боевых действиях напрямую.

Как пояснили в Министерстве обороны, выплата в 70 тыс. гривен военным, находящимся "на нуле", дополнит уже имеющуюся выплату в размере 100 тыс. гривен в месяц, утвержденную ранее.

Таким образом, суммарно выплата вырастет до 170 тыс. гривен, учитывая все уровни риска и нагрузки на военных и правоохранителей.

В 2024 году минимальная зарплата мобилизованного военного составляет 33 тысячи гривен. В нее входит минимальный оклад солдата-срочника (20 тыс. гривен) и минимальный оклад по званию (13 тыс. гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ситуация на рынке труда на прифронтовых территориях существенно отличается от остальных областей. В частности, целый ряд специализированных профессий, включая автослесарей, там особенно востребован.

Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.