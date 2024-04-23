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Військові отримають вищу зарплату з 1 травня — кого торкнеться

23 квітня 2024 13:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в ЗСУ — частина військових отримає більше з 1 травня
Гроші у руках військового. Фото: tsn.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 травня 2024 року частині українських військовослужбовців здійснять доплати до сум грошового забезпечення у розмірі 70 тис. гривень. Підвищення торкнеться тих, хто перебуває на військовій службі передовій упродовж 30 днів.

Про це пише видання Oboz.ua.

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Додаткові виплати для військових

Як зазначається, доплати до заробітної плати у 70 тис. гривень для військових та правоохоронців, які виконують бойові завдання на перші лінії, запровадили з 1 квітня.

Загалом заробітна плата військовослужбовця складається з грошового забезпечення (на нього прямо впливає посада,  військове звання, тривалість, інтенсивність та умови військової служби) та винагороди, яку призначають за ініціативи президента на час дії воєнного стану в країні.

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Відповідно до розʼяснення Сухопутних військ Збройних сил, з минулого року командирові бригади Сухопутних військ без додаткових винагород виплачують 50,17 тис. гривні, командирові роти — 31,22 тис. гривень, а стрільцеві — 20,58 тис. гривень.

Водночас у середньому розмір грошового забезпечення стрільця в Сухопутних військах з минулого року становить 20,58 тис. гривень у тилу, 50,58 тис. гривень при виконанні бойових (спеціальних) завдань, 120,58 тис. гривень, у разі, якщо військовий бере участь у бойових діях безпосередньо.

Як пояснили у Міністерстві оборони, виплата у 70 тис. гривень військовим, які перебувають "на нулі", доповнить вже наявну виплату у розмірі 100 тис. гривень на місяць, затверджена раніше.

Таким чином, сумарно виплата зросте до 170 тис. гривень, враховуючи всі рівні ризику та навантаження на військових та правоохоронців.

У 2024 році мінімальна зарплата мобілізованого військового становить 33 тис. гривень. До неї входить мінімальний оклад солдата-строковика (20 тис. гривень) і мінімальний оклад за званням (13 тис. гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні ситуація на ринку праці на прифронтових територіях суттєво відрізняється від решти областей. Зокрема, ціла низка спеціалізованих професій, включаючи автослюсарів, там особливо затребувана.

Також ми писали, що у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

зарплати
виплати
ЗСУ
військові
гроші

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