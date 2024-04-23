Зарплати в ЗСУ — частина військових отримає більше з 1 травня

Військові отримають вищу зарплату з 1 травня — кого торкнеться
З 1 травня 2024 року частині українських військовослужбовців здійснять доплати до сум грошового забезпечення у розмірі 70 тис. гривень. Підвищення торкнеться тих, хто перебуває на військовій службі передовій упродовж 30 днів.
Про це пише видання Oboz.ua.
Додаткові виплати для військових
Як зазначається, доплати до заробітної плати у 70 тис. гривень для військових та правоохоронців, які виконують бойові завдання на перші лінії, запровадили з 1 квітня.
Загалом заробітна плата військовослужбовця складається з грошового забезпечення (на нього прямо впливає посада, військове звання, тривалість, інтенсивність та умови військової служби) та винагороди, яку призначають за ініціативи президента на час дії воєнного стану в країні.
Розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.
Відповідно до розʼяснення Сухопутних військ Збройних сил, з минулого року командирові бригади Сухопутних військ без додаткових винагород виплачують 50,17 тис. гривні, командирові роти — 31,22 тис. гривень, а стрільцеві — 20,58 тис. гривень.
Водночас у середньому розмір грошового забезпечення стрільця в Сухопутних військах з минулого року становить 20,58 тис. гривень у тилу, 50,58 тис. гривень при виконанні бойових (спеціальних) завдань, 120,58 тис. гривень, у разі, якщо військовий бере участь у бойових діях безпосередньо.
Як пояснили у Міністерстві оборони, виплата у 70 тис. гривень військовим, які перебувають "на нулі", доповнить вже наявну виплату у розмірі 100 тис. гривень на місяць, затверджена раніше.
Таким чином, сумарно виплата зросте до 170 тис. гривень, враховуючи всі рівні ризику та навантаження на військових та правоохоронців.
У 2024 році мінімальна зарплата мобілізованого військового становить 33 тис. гривень. До неї входить мінімальний оклад солдата-строковика (20 тис. гривень) і мінімальний оклад за званням (13 тис. гривень).
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