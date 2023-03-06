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Военным хотят вернуть надбавки к зарплатам: что предложили в Раде

6 марта 2023 08:32
lis.jpg - Ксения Лисновская
Зарплаты военных — депутаты хотят вернуть надбавки бойцам
Речь идет о доплате в размере 30 тысяч гривен.
lis.jpg - Ксения Лисновская

Верховная Рада Украины (ВРУ) может вернуть военнослужащим отмененную надбавку к основной сумме денежного довольствия. Речь идет о доплате в размере 30 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

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Что предлагают депутаты

Речь идет о законопроекте № 9071. Народные депутаты выступают за возвращение военнослужащим надбавки к денежному довольствию, ранее отмененную правительством.

Законопроект вносит изменения в статью 9 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" следующей частью:

"На период действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен независимо от возложенных на таких военнослужащих задач или районов прохождения службы".

Подобные изменения, как сказано в пояснительной записке к документу, планируют внести в Кодекс гражданской защиты Украины и закона Украины "О национальной полиции", благодаря чему остальные категории военных, привлеченных к Силам обороны, также смогут получать надбавку в размере 30 тысяч гривен.

По словам авторов законопроекта, народные депутаты не имеют отношения к лишению военных дополнительных средств из государственного бюджета, поэтому выступают за "восстановление справедливости", приняв изменения в действующее законодательство.

Как изменились выплаты военным

В Украине с 1 марта 2023 военнослужащие начали получать обновленные суммы денежного довольствия. Ежемесячную надбавку в 30 тысяч многим отменили, однако подняли месячные оклады ряду категорий военных.

Согласно обновленному законодательству, размер дополнительного денежного вознаграждения находящихся на фронте военных не изменился. Они в дальнейшем получают дополнительные 100 тысяч гривен.

30-тысячную надбавку больше не начисляют военным, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах страны, срочникам и курсантам.

В то же время повысили размеры ежемесячного денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих. Теперь минимальный уровень для военных ВСУ, Национальной гвардии и Госпогранслужбы составляет не менее 20,1 тысячи гривен. В то время как в 2022 году денежное обеспечение солдата без надбавки составляло около 13 тысяч гривен.

Таким образом, военный, который не находится на передовой, получает 20,1 тысяч гривен вместо 43 тысяч.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Также мы писали, что в сети обнародовали заработную плату народных депутатов Верховной Рады в январе 2023 года. Лидирует по сумме полученной выплаты — глава парламента Руслан Стефанчук, которому начислили 78,9 тысячи гривен в месяц.

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