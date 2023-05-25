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Выплата соцпомощи: в Украине готовят важные изменения

25 мая 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Соцпомощь в Украине будут выплачивать по-новому
Денежные купюры в руках. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине социальную помощь для детей и беременных хотят выплачивать по-новому. Функции по назначению планируют передать Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Это предусмотрено законопроектом №9318, зарегистрированным в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

По словам авторов документа, сейчас некоторые органы соцзащиты на оккупированных территориях и в зоне боевых действий не могут начислять соцпомощь, в то время как в других районах оформить их тоже невозможно. Тогда как у Пенсионного фонда есть более широкая сеть подразделений, а система координации работает по "экстерриториальному принципу", то есть независимо от того, где гражданин находится, может получить соцвыплаты.

Согласно документу, органы Пенсионного фонда получат право назначать разные соцвыплаты. Это, в частности:

  • помощь в связи с беременностью или родами;
  • помощь при рождении ребенка;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • помощь на детей одиноким родителям;
  • соцпомощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
  • оплата услуги патроната над ребенком, социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью;
  • помощь родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах;
  • уплата единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей, а также приемных родителей.

Кому урезали выплаты в 2023 году

На днях украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан. Речь идет о правительственном постановлении №340, расширившем список оснований, по которым определенные виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:

  • одиноким матерям;
  • малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

1) Кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения по назначению соцпомощи израсходовал сумму, превышающую 50 тыс. грн.

2) Кто-то из состава семьи, на первое число месяца, из которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.

Больше о помощи

Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие . Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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