Соцдопомогу в Україні виплачуватимуть по-новому

Виплата соцдопомоги: в Україні готують важливі зміни
В Україні соціальну допомогу для дітей та вагітних хочуть виплачувати по-новому. Функції з призначення планують передати Пенсійному фонду України (ПФУ).
Це передбачено законопроєктом №9318, зареєстрованим у Верховній Раді Україні (ВРУ).
Деталі законопроєкту
За словами авторів документа, зараз деякі органи соцзахисту на окупованих територіях та в зоні бойових дій не можуть нараховувати соцдопомогу, водночас в інших районах оформити їх також неможливо. Тоді як у Пенсійного фонду є ширша мережа підрозділів, а система координації працює за "екстериторіальним принципом", тобто незалежно від того, де громадянин перебуває, може отримати соцвиплати.
Згідно з документом, органи Пенсійного фонду отримають право призначати різні соцвиплати. Це, зокрема:
- допомога у зв'язку з вагітністю чи пологами;
- допомога при народженні дитини;
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомога на дітей одиноким батькам;
- соцдопомога на утримання дитини у родині патронатного вихователя;
- оплата послуги патронату над дитиною, соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зокрема з інвалідністю;
- допомога батькам вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках;
- сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування за патронатних вихователів, батьків-вихователів, а також прийомних батьків.
Кому урізали виплати у 2023-му
Днями український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:
- одиноким матерям;
- малозабезпеченим сім'ям.
Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:
1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.
2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.
Більше про допомогу
Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".
Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.