Соцдопомогу в Україні виплачуватимуть по-новому

Грошові купюри у руках. Фото: google.com.ua

В Україні соціальну допомогу для дітей та вагітних хочуть виплачувати по-новому. Функції з призначення планують передати Пенсійному фонду України (ПФУ).

Це передбачено законопроєктом №9318, зареєстрованим у Верховній Раді Україні (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

За словами авторів документа, зараз деякі органи соцзахисту на окупованих територіях та в зоні бойових дій не можуть нараховувати соцдопомогу, водночас в інших районах оформити їх також неможливо. Тоді як у Пенсійного фонду є ширша мережа підрозділів, а система координації працює за "екстериторіальним принципом", тобто незалежно від того, де громадянин перебуває, може отримати соцвиплати.

Згідно з документом, органи Пенсійного фонду отримають право призначати різні соцвиплати. Це, зокрема:

допомога у зв'язку з вагітністю чи пологами;

допомога при народженні дитини;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей одиноким батькам;

соцдопомога на утримання дитини у родині патронатного вихователя;

оплата послуги патронату над дитиною, соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зокрема з інвалідністю;

допомога батькам вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках;

сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування за патронатних вихователів, батьків-вихователів, а також прийомних батьків.

Кому урізали виплати у 2023-му

Днями український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:

одиноким матерям;

малозабезпеченим сім'ям.

Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:

1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.

2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.