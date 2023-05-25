Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Виплата соцдопомоги: в Україні готують важливі зміни arrow

Виплата соцдопомоги: в Україні готують важливі зміни

25 травня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соцдопомогу в Україні виплачуватимуть по-новому
Грошові купюри у руках. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні соціальну допомогу для дітей та вагітних хочуть виплачувати по-новому. Функції з призначення планують передати Пенсійному фонду України (ПФУ).

Це передбачено законопроєктом №9318, зареєстрованим у Верховній Раді Україні (ВРУ).

Читайте також:

Деталі законопроєкту

За словами авторів документа, зараз деякі органи соцзахисту на окупованих територіях та в зоні бойових дій не можуть нараховувати соцдопомогу, водночас в інших районах оформити їх також неможливо. Тоді як у Пенсійного фонду є ширша мережа підрозділів, а система координації працює за "екстериторіальним принципом", тобто незалежно від того, де громадянин перебуває, може отримати соцвиплати.

Згідно з документом, органи Пенсійного фонду отримають право призначати різні соцвиплати. Це, зокрема:

  • допомога у зв'язку з вагітністю чи пологами;
  • допомога при народженні дитини;
  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомога на дітей одиноким батькам;
  • соцдопомога на утримання дитини у родині патронатного вихователя;
  • оплата послуги патронату над дитиною, соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зокрема з інвалідністю;
  • допомога батькам вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках;
  • сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування за патронатних вихователів, батьків-вихователів, а також прийомних батьків.

Кому урізали виплати у 2023-му

Днями український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:

  • одиноким матерям;
  • малозабезпеченим сім'ям.

Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:

1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.

2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB