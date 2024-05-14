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Выплаты для ВПЛ — с июня переселенцы получат новый вид помощи

14 мая 2024 07:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь для переселенцев обновят — что изменится с июня
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С июня этого года для внутренне перемещенных лиц может стать доступен новый вид государственной помощи. Речь идет о предоставлении субсидии на аренду жилья.

О деталях нового вида поддержки сообщается на сайте Министерства социальной политики.

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Новая помощь для ВПЛ

Ранее в Министерстве социальной политики был разработан новый инструмент поддержки переселенцев в вопросе решения жилищной проблемы — субсидия на аренду жилья. Реализация такой возможности состоится в рамках экспериментального проекта в течение двух лет.

Во время первого этапа предоставления субсидия на аренду распространится на внутренне перемещенных лиц. Впоследствии инструмент поддержки станет доступен для других граждан, которым необходима подобная помощь от государства.

В Минсоцполитики рассчитывают на то, что ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки уже с июня.

Размер помощи и условия

Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или населенном пункте, поскольку размер аренды в Киеве, Николаеве, Закарпатье или небольшом городке может существенно отличаться. Субсидия на аренду будет учитывать разницу в стоимости дома.

Также на размер субсидии будет влиять:

  • количество лиц в составе домохозяйства, арендующего жилье;
  • доходы домохозяйства и способность оплачивать счета за аренду своими силами (чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия).

В ведомстве рассчитывают, что переселенцы будут платить за аренду не более 20-30% от совокупного дохода, остальное будет покрывать государство. Формула расчета субсидии будет содержать конкретный размер жилплощади на каждого члена домохозяйства (13,5 кв. м) и общую площадь для всех.

Право на жилье для ВПЛ

Ранее правительство запретило выселять из временного жилья внутренних переселенцев из уязвимых категорий, внеся изменения в постановление от 29 апреля 2022 года. В соответствии с ними, ВПЛ не смогут выселять из жилья во время военного положения и в течение полугода после завершения.

Следует отметить, что по данным Министерства соцполитики, в 2024 году произошло существенное сокращение программы государственной помощи для переселенцев. Речь идет о праве на проживание в размере:

  • 3 тыс. гривен — на каждого ребенка и человека с инвалидностью;
  • 2 тыс. гривен — на каждого человека старше 18 лет.

В прошлом году помощь на проживание получали около 2,5 млн переселенцев, а в этом году правила изменили, из-за чего многие граждане потеряли такую поддержку.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в ходе полномасштабной войны родственники погибших военных имеют право на соответствующую денежную компенсацию. Известно, кто может получить выплаты, каков размер выплат и особенности оформления компенсации в 2024 году.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины уточнили сроки поступления выплат пособий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание. Перечисление бюджетных средств осуществляется через госфинучреждение "Ощадбанк" ежемесячно.

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деньги
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ВПЛ
финансы

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