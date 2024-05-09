Гроші для ВПО — уточнено терміни нарахувань виплат у 2024 році

Виплати для ВПО — українцям уточнили терміни нарахувань у 2024 році
У Міністерстві соціальної політики України уточнили терміни надходження виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання. Перерахування бюджетних коштів здійснюється через держфінустанову "Ощадбанк" щомісяця.
Про це йдеться у матеріалах Мінсоцполітики.
Терміни нарахувань виплат ВПО у 2024 році
За даними відомства, у 2024 році перерахунок виплат допомоги для внутрішньо переміщених осіб здійснюється 15 та 28 числа щомісяця.
Перерахунок коштів здійснюється Мінсоцполітики на банківські рахунки Ощадбанку щомісяця, і раз на місяць здійснюють виплату на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб.
У разі, якщо спостерігається затримка і виплати не надходять більше місяця, то це можуть бути технічні проблеми, які потрібно уточнити та усунути якомога швидше.
Перед надходженням коштів на картку ВПО відбуваються такі етапи:
- подання заявки — громадянин може зробити особисто через застосунок Дія або ЦНАП;
- формування та опрацювання реєстрів фахівцями Мінсоцполітики;
- здійснення виплати коштів.
Тільки-но відомство перераховує виплати фінустановам, банки перераховують переселенцям.
Скорочення програми допомоги ВПО
За даними Мінсоцполітики, торік допомогу на проживання отримували понад 2,5 млн переселенців. У 2024-му правила змінили і багато осіб втратили таку підтримку.
З 1 березня цього року право на виплати продовжили ще на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу щонайменше вісім місяців.
Допомогу припинили особам, які:
- перебувають за межами країни більш ніж 30 календарних днів поспіль без вагомих причин;
- повернулися на колишню адресу місця проживання;
- ув'язнені у тюрмі;
- засуджені за колабораціонізм.
Водночас, автоматично допомогу перепризначили наступним категоріям:
- пенсіонерам, у яких розмір пенсії не більший за суму у 9,44 тис. грн;
- особам з інвалідністю першої чи другої групи;
- дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23-х років;
- батькам-вихователям і прийомним батькам.
Розмір щомісячної допомоги на проживання становить:
- 3 тис. гривень — на кожну дитину та особу з інвалідністю;
- 2 тис. гривень — на кожну людину старше 18 років.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.
Також ми писали, що Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.
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