Гроші для ВПО — уточнено терміни нарахувань виплат у 2024 році

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соціальної політики України уточнили терміни надходження виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання. Перерахування бюджетних коштів здійснюється через держфінустанову "Ощадбанк" щомісяця.

Про це йдеться у матеріалах Мінсоцполітики.

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Терміни нарахувань виплат ВПО у 2024 році

За даними відомства, у 2024 році перерахунок виплат допомоги для внутрішньо переміщених осіб здійснюється 15 та 28 числа щомісяця.

Перерахунок коштів здійснюється Мінсоцполітики на банківські рахунки Ощадбанку щомісяця, і раз на місяць здійснюють виплату на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб.

У разі, якщо спостерігається затримка і виплати не надходять більше місяця, то це можуть бути технічні проблеми, які потрібно уточнити та усунути якомога швидше.

Перед надходженням коштів на картку ВПО відбуваються такі етапи:

подання заявки — громадянин може зробити особисто через застосунок Дія або ЦНАП;

формування та опрацювання реєстрів фахівцями Мінсоцполітики;

здійснення виплати коштів.

Тільки-но відомство перераховує виплати фінустановам, банки перераховують переселенцям.

Скорочення програми допомоги ВПО

За даними Мінсоцполітики, торік допомогу на проживання отримували понад 2,5 млн переселенців. У 2024-му правила змінили і багато осіб втратили таку підтримку.

З 1 березня цього року право на виплати продовжили ще на шість місяців для внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу щонайменше вісім місяців.

Допомогу припинили особам, які:

перебувають за межами країни більш ніж 30 календарних днів поспіль без вагомих причин;

повернулися на колишню адресу місця проживання;

ув'язнені у тюрмі;

засуджені за колабораціонізм.

Водночас, автоматично допомогу перепризначили наступним категоріям:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не більший за суму у 9,44 тис. грн;

особам з інвалідністю першої чи другої групи;

дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23-х років;

батькам-вихователям і прийомним батькам.

Розмір щомісячної допомоги на проживання становить:

3 тис. гривень — на кожну дитину та особу з інвалідністю;

2 тис. гривень — на кожну людину старше 18 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.

Також ми писали, що Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.