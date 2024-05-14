Допомогу для переселенців оновлять — що зміниться із червня

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Із червня цього року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може стати доступний новий вид державної допомоги. Йдеться про надання субсидії на оренду житла.

Про деталі нового виду підтримки повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

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Нова допомога для ВПО

Раніше у Міністерстві соціальної політики розробили новий інструмент підтримки переселенців у питанні вирішення житлової проблеми — субсидію на оренду житла. Реалізація такої можливості відбудеться у рамках експериментального проєкту упродовж двох років.

Під час першого етапу надання субсидія на оренду пошириться на внутрішньо переміщених осіб. Згодом інструмент підтримки стане доступний для інших громадян, яким буде необхідна подібна допомога від держави.

У Мінсоцполітики розраховують на те, що ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки вже з червня.

Розмір допомоги та умови

Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у конкретному регіоні чи населеному пункті, оскільки розмір оренди у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому містечку може суттєво відрізнятися. Субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості оселі.

Також на розмір субсидії впливатиме:

кількість осіб у складі домогосподарства, що орендує житло;

доходи домогосподарства та спроможність оплачувати рахунки за оренду самотужки (чим нижчі доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія).

У відомстві розраховують, що переселенці будуть платити за оренду не більше 20-30% від сукупного доходу, решту покриватиме держава. Формула розрахунку субсидії міститиме конкретний розмір житлоплощі на кожного члена домогосподарств (13,5 кв. м) та загальну площу для всіх.

Право на житло для ВПО

Раніше уряд заборонив виселяти з тимчасового житла внутрішніх переселенців із вразливих категорій, внісши зміни до постанови від 29 квітня 2022 року. Відповідно до них, ВПО не зможуть виселяти з житла під час воєнного стану і протягом пів року після завершення.

Варто зауважити, що за даними Міністерства соцполітики, у 2024 році відбулося суттєве скорочення програми державної допомоги для переселенців. Йдеться про право на допомогу на проживання у розмірі:

3 тис. гривень — на кожну дитину та особу з інвалідністю;

2 тис. гривень — на кожну людину старше 18 років.

Минулого року допомогу на проживання одержували близько 2,5 млн переселенців, а цьогоріч правила змінили, через що багато громадян втратили таку підтримку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час повномасштабної війни родичі загиблих військових мають право на відповідну грошову компенсацію. Відомо, хто може отримати виплати, який розмір виплат та особливості оформлення компенсації у 2024 році.

Також ми писали, що в Міністерстві соціальної політики України уточнили терміни надходження виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на проживання. Перерахування бюджетних коштів здійснюється через держфінустанову "Ощадбанк" щомісяця.