Деньги для ВПЛ — уточнены сроки начислений выплат в 2024 году

Выплаты для ВПЛ — украинцам уточнили сроки начислений в 2024 году
В Министерстве социальной политики Украины уточнили сроки поступления выплат помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание. Перечисление бюджетных средств осуществляется через госфинучреждение "Ощадбанк" ежемесячно.
Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.
Сроки начислений выплат ВПЛ в 2024 году
По данным ведомства, в 2024 году перерасчет выплат пособия для внутренне перемещенных лиц осуществляется 15 и 28 числа ежемесячно.
Перерасчет средств осуществляется Минсоцполитики на банковские счета Ощадбанка ежемесячно и раз в месяц осуществляют выплату на основании реестра внутренне перемещенных лиц.
В случае, если наблюдается задержка и выплаты не поступают больше месяца, это могут быть технические проблемы, которые нужно уточнить и устранить как можно скорее.
Перед поступлением средств на карту ВПЛ проходят следующие этапы:
- подача заявки — гражданин может сделать лично через приложение Дія или ЦПАУ;
- формирование и проработка реестров специалистами Минсоцполитики;
- осуществление выплаты денежных средств.
Как только ведомство перечисляет выплаты финучреждениям, банки перечисляют переселенцам.
Сокращение программы помощи ВПО
По данным Минсоцполитики, в прошлом году помощь на проживание получали более 2,5 млн переселенцев. В 2024-м правила изменили и многие потеряли такую поддержку.
С 1 марта этого года право на выплаты продлили еще на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, получающих пособие не менее восьми месяцев.
Помощь прекратили лицам, которые:
- находятся за пределами страны более 30 календарных дней подряд без веских причин;
- вернулись на прежний адрес места жительства;
- заключенные в тюрьме;
- осужденные за коллаборационизм.
В то же время, автоматически помощь назначили следующим категориям:
- пенсионерам, у которых размер пенсии не больше суммы в 9,44 тыс. грн;
- лицам с инвалидностью первой или второй группы;
- детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23-х лет;
- родителям-воспитателям и приемным родителям.
Размер ежемесячного пособия на проживание составляет:
- 3 тыс. гривен — на каждого ребенка и человека с инвалидностью;
- 2 тыс. гривен — на каждого человека старше 18 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.
Также мы писали, что Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.
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