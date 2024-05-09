Деньги для ВПЛ — уточнены сроки начислений выплат в 2024 году

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве социальной политики Украины уточнили сроки поступления выплат помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание. Перечисление бюджетных средств осуществляется через госфинучреждение "Ощадбанк" ежемесячно.

Об этом говорится в материалах Минсоцполитики.

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Сроки начислений выплат ВПЛ в 2024 году

По данным ведомства, в 2024 году перерасчет выплат пособия для внутренне перемещенных лиц осуществляется 15 и 28 числа ежемесячно.

Перерасчет средств осуществляется Минсоцполитики на банковские счета Ощадбанка ежемесячно и раз в месяц осуществляют выплату на основании реестра внутренне перемещенных лиц.

В случае, если наблюдается задержка и выплаты не поступают больше месяца, это могут быть технические проблемы, которые нужно уточнить и устранить как можно скорее.

Перед поступлением средств на карту ВПЛ проходят следующие этапы:

подача заявки — гражданин может сделать лично через приложение Дія или ЦПАУ;

формирование и проработка реестров специалистами Минсоцполитики;

осуществление выплаты денежных средств.

Как только ведомство перечисляет выплаты финучреждениям, банки перечисляют переселенцам.

Сокращение программы помощи ВПО

По данным Минсоцполитики, в прошлом году помощь на проживание получали более 2,5 млн переселенцев. В 2024-м правила изменили и многие потеряли такую поддержку.

С 1 марта этого года право на выплаты продлили еще на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, получающих пособие не менее восьми месяцев.

Помощь прекратили лицам, которые:

находятся за пределами страны более 30 календарных дней подряд без веских причин;

вернулись на прежний адрес места жительства;

заключенные в тюрьме;

осужденные за коллаборационизм.

В то же время, автоматически помощь назначили следующим категориям:

пенсионерам, у которых размер пенсии не больше суммы в 9,44 тыс. грн;

лицам с инвалидностью первой или второй группы;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23-х лет;

родителям-воспитателям и приемным родителям.

Размер ежемесячного пособия на проживание составляет:

3 тыс. гривен — на каждого ребенка и человека с инвалидностью;

2 тыс. гривен — на каждого человека старше 18 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.

Также мы писали, что Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.