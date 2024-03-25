Помощь до 11 тыс. грн — как подать заявку на выплаты от Эстонского совета по делам беженцев

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы из шести регионов страны могут получить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Стартовала регистрация на выплаты от Эстонского совета по делам беженцев.

Об этом сообщается на странице фонда.

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Размер финансовой помощи

Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев предусмотрены для наиболее уязвимых категорий населения. Они должны быть направлены на покрытие основных потребностей, таких как продукты питания, временное жилье, средства гигиены.

Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен в месяц на одного человека. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев. То есть, максимально один гражданин может получить почти 11 тыс. гривен. Деньги могут оформить сразу несколько членов одного домохозяйства. Многоцелевое пособие перечислят на банковские счета заявителей.

Зарегистрироваться в помощь могут граждане:

пострадавшие от чрезвычайных происшествий, связанных с военными действиями;

за последний месяц были перемещены или эвакуированы;

непосредственно пострадали от обстрела/ракетного удара и домохозяйства, находящихся на оккупированных территориях.

Кто именно может подать заявку

Как отмечают в фонде, многоцелевая финансовая помощь от Эстонского совета по делам беженцев призвана помочь домохозяйствам с низким уровнем доходов в таких областях:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Речь идет о следующих критериях уязвимости:

если есть одинокая мать/отец с детьми;

в случае, если в семье женщина — единственный кормилец;

если в домохозяйстве есть беременные женщины;

в семье трое и более детей до 18 лет;

если в домохозяйстве есть дети до двух лет;

в случае, если в семье есть лица с инвалидностью первой или второй группы;

если у домохозяйства есть лица, имеющие тяжелую болезнь и нуждающиеся в лечении;

если домохозяйства состоят из пожилых людей (более 60 лет);

в случае, если в семьи полностью или частично разрушено жилье;

в семье есть лица, получившие ранения/погибшие в результате активных боевых действий.

Ожидается, что выплаты будут предоставлены после индивидуальной оценки домохозяйства. В то же время, наличие категории уязвимости еще не является гарантией получения денежной помощи.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могли получить немалую материальную помощь по новой государственной программе. Заявки на участие в программе принимали от фермеров.

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