Помощь до 41 тыс. грн — кто из беженцев за границей имеет право

Украинская нацвалюта в руках. Фото: Unsplash

Украинские женщины, находящиеся за границей, могут оформить помощь при рождении ребенка. Документы можно подать дистанционно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как получить средства

В ведомстве отмечают, что для получения денег один из родителей должен направить заявление на назначение помощи, а также пакет документов в орган социальной защиты по своему зарегистрированному месту жительства в Украине. Далее порядок действий таков:

нужно удаленно открыть счет в банке. На него будут поступать соцвыплаты;

заполнить заявление на назначение соцпомощи. Форму заявления можно найти по ссылке. Там следует указать персональные и контактные сведения, вид денежной помощи в разделе "Государственная помощь семьям с детьми" — "Помощь при рождении ребенка").

прислать написанное заявление и копии документов по почте. Необходимо предоставить бумаги, удостоверяющие рождение ребенка.

Обратиться за помощью можно в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Суммы денежных выплат на ребенка

В 2023 году размер выплаты при рождении ребенка составляет 41,28 тыс. грн.

Сразу выплата производится в сумме 10,32 тыс. грн, в дальнейшем по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев.

Больше о помощи

Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Ранее мы писали, что украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.