Беженцы в ЕС — ТОП-5 стран, где оказывают помощь до 600 евро

Евровалюта в руках. Фото: Freepik

В 2024 году страны Европы продолжают оказывать финансовую поддержку украинским переселенцам, которые там нашли спасение от войны. Наибольшее количество украинцев сосредоточено в пяти странах: Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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По данным Евростата, около 4,3 миллиона граждан, покинувших Украину в результате российского вторжения, имеют статус временной защиты в Европейском Союзе (ЕС).

Основными странами Евросоюза, принявшими беженцев из Украины, стали Германия, Польша, Чехия, Франция, Италия. Размеры соцвыплат колеблются от 150 до 600 евро на человека.

Выплаты в Германии

Германия приняла 1,2 мл. украинских беженцев. Там действует значительная социальная поддержка. По программе Bürgergeld, стандартные размеры пособия следующие:

для одиноких лиц/одиноких родителей — 563 евро (23,6 тыс. грн);

для семейных пар на одного партнера — 506 евро (21,2 тыс. грн);

для взрослых в заведениях — 451 евро (18,9 тыс. грн);

для подростков 14–17 лет — 471 евро (19,7 тыс. грн);

для детей 6–13 лет — 390 евро (16,38 тыс. грн);

для детей до 5 лет — 357 евро (15 тыс. грн).

Семья из матери и двоих детей 6 и 14 лет получит 1,42 тыс. евро, то есть 59,8 тыс. грн. Также Центр занятости предоставляет 750–850 евро (до 35,7 тыс. грн) на аренду жилья.

Помощь в Чехии

Чехия приютила 385 тыс. украинцев. Сейчас помощь для беженцев первые 150 дней составляет:

для детей до шести лет — 3,49 тыс. крон (5,81 тыс. грн);

для детей от шести до 10 лет — 4,18 тыс. крон (6,97 тыс. грн);

для детей с инвалидностью — 5,23 тыс. крон (8,72 тыс. грн);

для взрослых — 4,86 тыс. крон (8,09 тыс. грн);

для лиц с инвалидностью — 7,29 тыс. крон (12,14 тыс. грн).

Пособие на жилье — 2,4 тыс. чешских крон (3,9 тыс. грн) на человека в месяц, в зарегистрированных в спецреестре квартирах — 3 тыс. крон (4,9 тыс. грн) на человека. Максимально семья из пяти человек может получить 15 тыс. крон (24,99 тыс. грн.).

Власти страны планируют изменить условия с 1 сентября 2024 года — продолжительность аренды бесплатного жилья для всех категорий может сократиться со 150 до 90 дней.

Финпомощь во Франции

Франция приняла 64 тыс. беженцев. Там базовая помощь в сутки — 6,8 евро (294 грн), около 204 евро (8,57 тыс. грн) в месяц. Выплата может увеличиваться в зависимости от количества людей в семье. Семья, которая состоит:

из двух человек— получит 10,2 евро (420 грн) в сутки;

трех человек — 13,6 евро (547 грн);

четырех человек — 17 евро (715 грн).

Также доступна компенсация за аренду жилья через фонд помощи семьям CAF.

Выплаты в Италии

В Италии находятся 164 тыс. беженцев. Им предусмотрена ежемесячная финансовая помощь в размере 300 евро (12,6 тыс. грн.) на каждого члена семьи на три месяца. Родителям детей до 18 лет предоставляют дополнительную доплату в 150 евро (6,3 тыс. грн) на каждого ребенка.

Для получения выплат заявители должны проживать в частном жилье не менее десяти дней в месяц. Беженцы должны обновлять разрешение на временное проживание каждые полгода.

Помощь в Польше

В Польше насчитывается 957 тыс. беженцев, которым выплачивают единовременную выплату от правительства в 300 злотых (2,9 тыс. грн) на человека. Ее могут получить:

лица, прибывшие в Польшу от 24.02.2022 года и легально находящиеся в стране;

граждане, которые имеют польский идентификационный номер PESEL.

Финпомощь выплачивают в расчете на одного человека. Семья из четырех может получить единовременную помощь в 1,2 тыс. злотых (11,59 тыс. грн).

Действует программа помощи "Семья 800+" семьям, прибывшим в Польшу после 23.02.2022 года. По ней, на каждого ребенка можно получить 800 злотых (7,7 тыс. грн.) в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут присоединиться к программе Glovo Startup Lab 2.0 от технологической платформы Glovo и Украинскому фонду стартапов. Победители смогут получить до 35 тысяч евро на развитие собственного стартапа.

Также сообщалось, что ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет соответствовать определенным условиям.