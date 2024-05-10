ПФУ назвал условия выплаты пособия на погребение — какие суммы в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, при каких условиях и в каком размере оказывают помощь на погребение в 2024 году. Также известно, какие документы необходимы для этого.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Правила оказания помощи на погребение

Процедура получения пособия предусматривает сбор и предоставление пакета документов. Необходимо подать:

заявление о предоставлении пособия на погребение;

паспорт гражданина (документ, где удостоверяется личность);

справку о смерти пенсионера или выписку из Госреестра актов гражданского состояния граждан о смерти на пособие на погребение;

свидетельство о смерти/другой документ, где подтверждается факт смерти (если пенсионер умер за границей, а регистрацию смерти провели компетентные органы иностранной страны);

справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (для тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях);

банковские реквизиты в формате IВАN.

В то же время, документы и место подачи заявки на получение выплат могут различаться. Это зависит от того, к какой категории лиц принадлежал умерший человек.

Куда обращаться за выплатами

Для того, чтобы получить помощь, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Выплаты на погребение зачисляют органы ПФУ на банковский счет человека, осуществляющего погребение. Если у заявителя нет счета в баке, то выплаты пройдут через международную платежную систему Быстрая копейка. Получить выплаты можно будет в любом отделении Ощадбанка, предоставив паспорт и идентификационный код.

В период военного положения выплаты на погребение смогут получить граждане, организовавшие процесс похорон, учитывая, к какой категории лиц принадлежал умерший человек.

В случае, если умерший гражданин был застрахован, то следует обратиться к его работодателю. Материальную помощь на погребение должен выплатить работодатель за средства соцстраха.

В Пенсионном фонде отметили, что и внутренне перемещенные лица, и граждане с оккупированных территорий имеют право обращаться в любое отделение ПФУ.

В период военного положения нет никакой привязки к адресу регистрации умершего. Поэтому за оказанием помощи можно обратиться в любой удобный орган ПФУ.

Размер пособия на погребение

В 2024 году размер пособия равен двухмесячной пенсии, получаемой пенсионером на момент смерти.

В случае, если умерший был пенсионером из числа военных, то сумма пособия будет равна трехмесячной пенсии, однако не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Размер составляет 15,14 тыс. грн.

ПФУ установил с 1 января 2023 года размер выплаты на погребение застрахованного лица или лица, находившегося на его содержании на уровне 4,1 тыс. грн. Сумма была утверждена постановлением правления фонда от 26 декабря 2022 года № 29-1, пока ее не меняли.

Пособие на погребение не выплачивается, если захоронение пенсионера было осуществлено за счет государства.

Если умерший гражданин на время смерти не достиг пенсионного возраста, не работал, не находился на службе, не зарегистрирован в центре занятости, то следует обратиться в местные органы власти по адресу проживания умершего.

В целом размер пособия на погребение должен устанавливать орган местного самоуправления, поэтому в разных областях может отличаться.

В случае, если умерший был безработным, то нужно обратиться в центр занятости по адресу пребывания безработного на учете.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в 2024 году во время войны государство гарантирует финансирование социальной сферы: пенсионных выплат, надбавок. В частности, сохранено право на доплату, предусмотренную за содержание несовершеннолетних детей.

Украинцы с минимальной зарплатой в будущем смогут рассчитывать на пенсию на уровне 2,36 тыс. гривен. В то же время, если получать зарплату вдвое выше средней, то можно получить около 10 тыс. гривен пенсии.