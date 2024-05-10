ПФУ назвав умови виплати допомоги на поховання — які суми у 2024 році

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, за яких умов та в якому розмірі надають допомогу на поховання у 2024 році. Також відомо, які документи для цього необхідні.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Правила надання допомоги на поховання

Процедура отримання допомоги на поховання передбачає збір та надання пакета документів. Необхідно подати:

заяву щодо надання допомоги на поховання;

паспорт громадянина (документ, де посвідчується особа);

довідку про смерть пенсіонера чи витяг із Держреєстру актів цивільного стану громадян про смерть на допомогу на поховання;

свідоцтво про смерть/інший документ, де підтверджується факт смерті (якщо пенсіонер помер за кордоном, а реєстрацію смерті провели компетентні органи іноземної країни);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для тих, хто зареєстрований на окупованих територіях);

банківські реквізити у форматі ІВАN.

Водночас документи та місце подачі заявки на отримання виплат можуть різнитися. Це залежатиме від того, до якої категорії осіб належала померла людина.

Куди звертатися за виплатами

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно звернутися у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду.

Виплати на поховання зараховують органи ПФУ на банківський рахунок людини, яка здійснює поховання. Якщо заявник не має рахунку в баку, то виплати пройдуть через міжнародну платіжну систему Швидка копійка. Одержати виплати можна буде в будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

У період воєнного стану виплати на поховання зможуть отримати громадяни, які організували процес похорону, з огляду на те, до якої категорії осіб належала померла людина.

У разі, якщо померлий громадянин був застрахованим, то потрібно звернутися до її роботодавця. Матеріальну допомогу на поховання має виплатити роботодавець за кошти соцстраху.

У Пенсійному фонді, зазначили, що і внутрішньо переміщені особи, і громадяни з окупованих територій мають право звертатися у будь-яке відділення ПФУ.

В період воєнного стану нема жодної прив’язки до адреси реєстрації померлої особи. Через це за наданням допомоги можна звернутися у будь-який зручний орган ПФУ.

Розмір допомоги на поховання

У 2024 році розмір допомоги дорівнює двомісячній пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

У разі, якщо померлий був пенсіонером з числа військових, то сума допомоги дорівнюватиме тримісячній пенсії, проте не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Розмір становить 15,14 тис. грн.

ПФУ встановив з 1 січня 2023 року розмір виплати на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні на рівні 4,1 тис. грн. Суму затвердили постановою правління фонду від 26 грудня 2022 р. № 29-1, поки що її не змінювали.

Допомогу на поховання не виплачують, якщо поховання пенсіонера було здійснене за рахунок держави.

Якщо померлий громадянин на час смерті не досяг пенсійного віку, не працював, не перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості, то потрібно звернутися у місцеві органи влади за адресою проживання померлого.

Загалом розмір допомоги на поховання має встановлювати орган місцевого самоврядування, тому в різних областях може різнитися.

У разі, якщо померла особа була безробітною, то потрібно звернутися в центр зайнятості за адресою перебування безробітного на обліку.

Що ще варто знати

Також ми писали, що у 2024 році під час війни держава гарантує фінансування соціальної сфери: пенсійних виплат, надбавок. Зокрема, збережено право на доплату, що передбачена за утримання неповнолітніх дітей.

Українці із мінімальною зарплатою у майбутньому зможуть розраховувати на пенсію на рівні 2,36 тис. гривень. Водночас, якщо отримувати зарплату удвічі вищу за середню, то можна отримати близько 10 тис. гривень пенсії.