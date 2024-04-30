Работа в Украине — сколько денег государство выплатило безработным из Армии восстановления

Выплаты в 12 тыс. грн за общественно полезные работы — как страна распределила 838 млн грн
За время действия правительственного проекта Армия восстановления к выполнению общественно полезных работ присоединились около 118 тыс. безработных из 19 регионов. На финансирование заработной платы таких работников государство направило 838 млн гривен.
Такие данные обнародовала Госслужба занятости.
Популярность проекта "Армия восстановления"
По данным Госслужбы, начиная с 1 октября 2022 года для граждан выдали 118,15 тыс. направлений для выполнения общественно полезных работ. При этом больше всего — в Харьковской области (21,98 тыс. направлений).
Из 19 регионов больше всего безработных людей присоединились к проекту в следующих областях:
- Донецкая — 14,15 тыс. направлений;
- Киевская — 13,53 тысячи;
- Полтавская — 12,87 тысячи;
- Черниговская — 12,85 тысячи.
В частности, в список видов общественно полезных работ входят:
- ремонтно-восстановительные работы на объектах обеспечения жизнедеятельности;
- работы по ремонту жилья;
- разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и дорог;
- организация обеспечения жизнедеятельности лиц, пострадавших из-за боевых действий;
- сельскохозяйственные работы;
- работы по поддержанию общественного порядка;
- благоустройство и озеленение территорий городов.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Местные власти определяют, какие работы нужны в регионе, и передают такую информацию в Центр занятости. Последний предлагает безработным приобщиться к выполнению работ.
Зарплаты за общественно полезные работы
По информации Госслужбы занятости, на выплату заработной платы по проекту "Армия восстановления" государство направило 838 млн гривен.
Оплату производят в соответствии с отработанным временем в сумме не менее 10,05 тыс. грн за полный месяц. В начале 2024 года сумма выросла до 10,65 тыс. грн, а с апреля — до 12 тыс. грн.
С такими гражданами заключают срочный трудовой договор на период выполнения работ.
Что еще стоит знать
Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.
Также сообщалось, что по данным Минэкономики, у украинцев в последние годы значительно выросли зарплаты. Это было вызвано разными факторами, включая общую экономическую ситуацию в стране.
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