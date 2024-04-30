Работа в Украине — сколько денег государство выплатило безработным из Армии восстановления

Работники из "Армии восстановления". Фото: УНИАН

За время действия правительственного проекта Армия восстановления к выполнению общественно полезных работ присоединились около 118 тыс. безработных из 19 регионов. На финансирование заработной платы таких работников государство направило 838 млн гривен.

Такие данные обнародовала Госслужба занятости.

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По данным Госслужбы, начиная с 1 октября 2022 года для граждан выдали 118,15 тыс. направлений для выполнения общественно полезных работ. При этом больше всего — в Харьковской области (21,98 тыс. направлений).

Из 19 регионов больше всего безработных людей присоединились к проекту в следующих областях:

Донецкая — 14,15 тыс. направлений;

Киевская — 13,53 тысячи;

Полтавская — 12,87 тысячи;

Черниговская — 12,85 тысячи.

В частности, в список видов общественно полезных работ входят:

ремонтно-восстановительные работы на объектах обеспечения жизнедеятельности;

работы по ремонту жилья;

разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и дорог;

организация обеспечения жизнедеятельности лиц, пострадавших из-за боевых действий;

сельскохозяйственные работы;

работы по поддержанию общественного порядка;

благоустройство и озеленение территорий городов.

Источник: Госслужба занятости

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Местные власти определяют, какие работы нужны в регионе, и передают такую информацию в Центр занятости. Последний предлагает безработным приобщиться к выполнению работ.

Зарплаты за общественно полезные работы

По информации Госслужбы занятости, на выплату заработной платы по проекту "Армия восстановления" государство направило 838 млн гривен.

Оплату производят в соответствии с отработанным временем в сумме не менее 10,05 тыс. грн за полный месяц. В начале 2024 года сумма выросла до 10,65 тыс. грн, а с апреля — до 12 тыс. грн.

С такими гражданами заключают срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский рынок труда за время войны изменился в сторону снижения в вопросе количества рабочей силы. В 2024 году поиск квалифицированных сотрудников остается ключевой проблемой, а потенциальные работники ожидают не слишком высоких заработных плат.

Также сообщалось, что по данным Минэкономики, у украинцев в последние годы значительно выросли зарплаты. Это было вызвано разными факторами, включая общую экономическую ситуацию в стране.