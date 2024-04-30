Робота в Україні — скільки грошей держава виплатила безробітним з Армії відновлення

Працівники з "Армії відновлення". Фото: УНІАН

За час дії рядового проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт долучились близько 118 тис. безробітних з 19 регіонів. На фінансування заробітної плати таких працівників держава спрямувала 838 млн гривень.

Такі дані оприлюднила Держслужба зайнятості.

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За даними Держслужби, починаючи з 1 жовтня 2022 року для громадян видали 118,15 тис. направлень для виконання суспільно корисних робіт. При цьому найбільше — у Харківській області (21,98 тис. направлень).

З-поміж 19 регіонів найбільше безробітних людей долучились до проєкту у таких областях:

Донецька — 14,15 тис. направлень;

Київська — 13,53 тисячі;

Полтавська — 12,87 тисячі;

Чернігівська — 12,85 тисячі.

Зокрема, до переліку видів суспільно-корисних робіт входять:

ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах забезпечення життєдіяльності;

роботи з ремонту житла громадян;

розбір завалів, розчищення залізничних колій та доріг;

організація забезпечення життєдіяльності осіб, які постраждали через бойові дії;

сільськогосподарські роботи;

роботи з підтримки громадського порядку;

благоустрій та озеленення територій міст.

Джерело: Держслужба зайнятості

Види суспільно-корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Місцева влада визначає, які роботи потрібні в регіоні, та передає таку інформацію у Центр зайнятості. Останній пропонує безробітним долучитись до виконання відповідних робіт.

Зарплати за суспільно корисні роботи

За інформацією Держслужби зайнятості, на виплату заробітної плати за проєктом "Армія відновлення" держава направила 838 млн гривень.

Оплату здійснюють відповідно до відпрацьованого часу у сумі не меншій 10,05 тис. грн за повний місяць. На початку 2024 року сума зросла до 10,65 тис. грн, а з квітня — до 12 тис. грн.

Із такими громадянами укладають строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український ринок праці за час війни змінився у бік зниження у питанні кількості робочої сили. У 2024 році пошук кваліфікованих співробітників залишається ключовою проблемою, а потенційні працівники очікують не надто високих заробітних плат.

Також повідомлялося, що за даними Мінекономіки, в українців в останні роки значно зросли зарплати. Це було спричинено різними факторами, включаючи загальну економічну ситуацію в країні.