Помощь в 56 тыс. грн ежемесячно — какая из стран ЕС предлагает дополнительные выплаты

Люди на улицах польского города. Фото: Freepik

Несмотря на то, что во многих странах Европейского Союза (ЕС) происходит частичное сворачивание социальных программ для украинских беженцев, некоторые международные организации предлагают немалые дополнительные выплаты. В частности, ежемесячное пособие можно оформить от Красного Креста в Польше.

Об этом информирует пресс-центр этой организации.

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Как отмечают в организации, украинцы, нашедшие убежище в Польше, могут оформить дополнительную финансовую помощь. Однако средства могут получить те, кто проживает в городе Познань (Познаньский уезд). Речь идет о гражданах, которые прибыли после 1 октября 2022-го.

Как оформить дополнительную помощь

Для того чтобы получить финансовую помощь, украинские беженцы должны подать заявку. Так, нужно следующее:

подготовить документы для всех членов семьи;

установить на гаджет приложение IFRC;

сделать аккаунт и добавить членов семьи, на которых тоже можно оформить помощь;

заполнить с мобильного приложения анкету-заявление, добавив сканы/фото документов.

Кто в приоритете на выплаты

Деньги предоставляет организация не всем беженцам, а только определенным категориям. В частности, претендовать на помощь могут те, у кого:

плохие условия проживания;

средний доход на семью равен или составляет менее 2,450 тыс. злотых;

на содержании находится по меньшей мере один несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;

возраст человека больше 60 лет;

на содержании есть по крайней мере один человек с инвалидностью.

Сколько средств можно получить

Размер выплат зависит от количества членов семьи, максимально — до 56 тысяч гривен (в пересчете) ежемесячно. Организация Красного Креста принимает заявки на помощь до 26 мая 2023 года.

Объем финпомощи в Польше от Красного Креста следующий:

1,420 злотых в месяц — для одного члена семьи;

2,640 злотых в месяц — для двух человек в семье;

3,860 злотых в месяц — для трех членов семьи;

5,080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;

6,300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.

Финансовую помощь можно оформить по ссылке.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.

Также мы писали, что Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 года заработает подход "деньги ходят за ребенком".