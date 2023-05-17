Помощь в 56 тыс. грн ежемесячно — какая из стран ЕС предлагает дополнительные выплаты

Выплаты в 56 тыс. грн ежемесячно: какая из стран ЕС предлагает такую помощь
Несмотря на то, что во многих странах Европейского Союза (ЕС) происходит частичное сворачивание социальных программ для украинских беженцев, некоторые международные организации предлагают немалые дополнительные выплаты. В частности, ежемесячное пособие можно оформить от Красного Креста в Польше.
Об этом информирует пресс-центр этой организации.
Помощь от Красного Креста
Как отмечают в организации, украинцы, нашедшие убежище в Польше, могут оформить дополнительную финансовую помощь. Однако средства могут получить те, кто проживает в городе Познань (Познаньский уезд). Речь идет о гражданах, которые прибыли после 1 октября 2022-го.
Как оформить дополнительную помощь
Для того чтобы получить финансовую помощь, украинские беженцы должны подать заявку. Так, нужно следующее:
- подготовить документы для всех членов семьи;
- установить на гаджет приложение IFRC;
- сделать аккаунт и добавить членов семьи, на которых тоже можно оформить помощь;
- заполнить с мобильного приложения анкету-заявление, добавив сканы/фото документов.
Кто в приоритете на выплаты
Деньги предоставляет организация не всем беженцам, а только определенным категориям. В частности, претендовать на помощь могут те, у кого:
- плохие условия проживания;
- средний доход на семью равен или составляет менее 2,450 тыс. злотых;
- на содержании находится по меньшей мере один несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;
- возраст человека больше 60 лет;
- на содержании есть по крайней мере один человек с инвалидностью.
Сколько средств можно получить
Размер выплат зависит от количества членов семьи, максимально — до 56 тысяч гривен (в пересчете) ежемесячно. Организация Красного Креста принимает заявки на помощь до 26 мая 2023 года.
Объем финпомощи в Польше от Красного Креста следующий:
- 1,420 злотых в месяц — для одного члена семьи;
- 2,640 злотых в месяц — для двух человек в семье;
- 3,860 злотых в месяц — для трех членов семьи;
- 5,080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;
- 6,300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.
Финансовую помощь можно оформить по ссылке.
Больше о помощи
Напомним, украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.
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