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Виплати у 56 тис. грн щомісяця: яка з країн ЄС пропонує таку допомогу

17 травня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 56 тисяч грн щомісяця — яка з країн ЄС пропонує додаткові виплати
Люди на вулицях польського міста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Попри те, що в багатьох країнах Європейського Союзу (ЄС) відбувається часткове згортання соціальних програм для українських біженців, деякі міжнародні організації ще пропонують чималі додаткові виплати. Зокрема, щомісячну допомогу можна оформити від Червоного Хреста у Польщі.

Про це інформує пресцентр цієї організації.

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Як зазначають в організації, українці, які знайшли прихисток у Польщі, можуть оформити додаткову фінансову допомогу. Однак кошти можуть отримати ті, хто проживає у місті Познань (Познанському повіті). Йдеться про тих громадян, які прибули після 1 жовтня 2022-го.

Як оформити додаткову допомогу

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, українські біженці мають подати заявку. Так, потрібно наступне:

  • підготувати документи для всіх членів родини;
  • встановити на гаджет застосунок IFRC;
  • зробити обліковий запис та додати членів родини, на яких теж можна оформити допомогу;
  • заповнити з мобільного застосунку анкету-заяву, додавши скани/фото документів.

Хто в пріоритеті на виплати

Гроші надає організація не всім біженцям, а лише певним категоріям. Зокрема, претендувати на допомогу можуть ті, хто має:

  • погані умови проживання;
  • середній дохід на родину дорівнює чи становить менше 2,450 тис. злотих;
  • на утриманні перебуває щонайменше одна неповнолітня дитина чи особа старша 60 років;
  • вік людини більше 60 років;
  • на утриманні є принаймні одна людина з інвалідністю.

Скільки коштів можна отримати

Розмір виплат залежить від кількості членів родини, максимально - до 56 тисяч гривень (у перерахунку) щомісяця. Організація Червоного Хреста приймає заявки на допомогу до 26 травня 2023 року.

Обсяг фіндопомоги у Польщі від Червоного Хреста наступний:

  • 1,420 злотих на місяць — для одного члена родини;
  •  2,640 злотих на місяць — для двох осіб у сім'ї;
  •  3,860 злотих на місяць — для трьох членів сім'ї;
  •  5,080 злотих на місяць — для чотирьох осіб у родині;
  •  6,300 злотих на місяць — для п'яти і більше членів сім'ї.

Фінансову допомогу можна оформити за посиланням.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

Також ми писали, що Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

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