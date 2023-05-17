Допомога у 56 тисяч грн щомісяця — яка з країн ЄС пропонує додаткові виплати

Виплати у 56 тис. грн щомісяця: яка з країн ЄС пропонує таку допомогу
Попри те, що в багатьох країнах Європейського Союзу (ЄС) відбувається часткове згортання соціальних програм для українських біженців, деякі міжнародні організації ще пропонують чималі додаткові виплати. Зокрема, щомісячну допомогу можна оформити від Червоного Хреста у Польщі.
Про це інформує пресцентр цієї організації.
Допомога від Червоного Хреста
Як зазначають в організації, українці, які знайшли прихисток у Польщі, можуть оформити додаткову фінансову допомогу. Однак кошти можуть отримати ті, хто проживає у місті Познань (Познанському повіті). Йдеться про тих громадян, які прибули після 1 жовтня 2022-го.
Як оформити додаткову допомогу
Для того, щоб отримати фінансову допомогу, українські біженці мають подати заявку. Так, потрібно наступне:
- підготувати документи для всіх членів родини;
- встановити на гаджет застосунок IFRC;
- зробити обліковий запис та додати членів родини, на яких теж можна оформити допомогу;
- заповнити з мобільного застосунку анкету-заяву, додавши скани/фото документів.
Хто в пріоритеті на виплати
Гроші надає організація не всім біженцям, а лише певним категоріям. Зокрема, претендувати на допомогу можуть ті, хто має:
- погані умови проживання;
- середній дохід на родину дорівнює чи становить менше 2,450 тис. злотих;
- на утриманні перебуває щонайменше одна неповнолітня дитина чи особа старша 60 років;
- вік людини більше 60 років;
- на утриманні є принаймні одна людина з інвалідністю.
Скільки коштів можна отримати
Розмір виплат залежить від кількості членів родини, максимально - до 56 тисяч гривень (у перерахунку) щомісяця. Організація Червоного Хреста приймає заявки на допомогу до 26 травня 2023 року.
Обсяг фіндопомоги у Польщі від Червоного Хреста наступний:
- 1,420 злотих на місяць — для одного члена родини;
- 2,640 злотих на місяць — для двох осіб у сім'ї;
- 3,860 злотих на місяць — для трьох членів сім'ї;
- 5,080 злотих на місяць — для чотирьох осіб у родині;
- 6,300 злотих на місяць — для п'яти і більше членів сім'ї.
Фінансову допомогу можна оформити за посиланням.
Більше про допомогу
Нагадаємо, українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.
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