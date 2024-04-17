Помощь от ООН — в каких областях украинцы могут получить выплаты

Денежные купюры и кошелек. Фото: РБК-Украина

В Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отмечают в пресс-центре, программа дополнительной денежной помощи от ООН будет действовать еще три месяца: в апреле, мае и июне. На выплаты могут претендовать пенсионеры в следующих областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Какие условия программы от ООН

Чтобы получить выплаты, нужно соответствовать условиям программы, в частности, сумма пенсии должна быть ниже 3,25 тыс. гривен. Украинцы получат выплаты от ООН на сумму, равную разнице между вышеуказанной суммой и размером получаемой сейчас пенсии.

То есть размер выплаты от ООН будет определяться отдельно для каждого пенсионера по формуле:

3,25 тыс. грн — размер пенсии = сумма дополнительной денежной выплаты от ООН.

Например, если у пенсионера пенсия составляет 2,5 тыс. гривен, то, соответственно, размер доплаты будет равен 750 гривен.

Граждане, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, имеют право на надбавки к пенсии от ООН, если отвечают еще одному важному критерию. В частности, помощь оказывают пенсионерам, которые не получали иную международную помощь или выплаты для переселенцев с 1 марта 2023 года.

Регионы, где ведутся боевые действия или есть потенциальная опасность, определяются правительством.

Для того, чтобы получить помощь от ООН, не нужно никуда специально обращаться. Доплату начислят автоматически, без подачи заявления, согласно данным, содержащимся в госреестрах.

"Пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты от ВПП ООН на сумму, равную разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают сейчас. Эта программа поддержки пенсионеров действует в Украине с августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут присоединиться к программе Glovo Startup Lab 2.0 от технологической платформы Glovo и Украинскому фонду стартапов. Победители смогут получить до 35 тысяч евро на развитие собственного стартапа.

Также сообщалось, что ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.