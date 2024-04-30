Помощь ВПЛ — можно ли подать заявку в мае 2024 года

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

Читайте также:

Продление выплат ВПЛ в мае

Как отмечают специалисты, согласно нормам правительственного постановления от 26 января 2024 года №94, помощь на проживание переселенцам, имеющим на нее право и обратившимся за ее продлением с лично поданным заявлением в феврале — апреле этого года, будет назначена и выплачена, начиная с 1 марта.

Помощь назначают за полный месяц, в котором гражданин обратился за ее предоставлением, независимо от даты обращения. То есть, если гражданин-ВПЛ обратится за назначением выплат в каком-либо месяце, то выплаты назначат с того месяца. Если в мае, то с мая, если в июне — с июня.

Таким образом, срок не пресечён и граждане могут обратиться за продлением выплат не только в течение марта-апреля, однако для того, чтобы иметь право на выплаты с 1 марта, так называемого "льготного", необходимо было спешить подать заявление до завершения апреля.

Размер помощи ВПЛ на проживание остается неизменным:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

Сокращение программы помощи ВПЛ

По данным Министерства соцполитики, в прошлом году помощь на проживание получали более 2,5 млн переселенцев. В 2024 году правила изменили и многие потеряли право на выплаты. Так, с 1 марта большинство внутренне перемещенных лиц остались без выплат — теперь их получают пенсионеры, лица с инвалидностью первой и второй группы и больные дети.

Вскоре правительство утвердило очередные изменения в порядке предоставления помощи переселенцам. Изменения предусматривали несколько новых категорий ВПЛ, которые смогут получать выплаты еще один полугодовой период.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.

Также мы писали, что Программа развития ООН (UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.